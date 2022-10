Korinna elmondása szerint kislányként egyáltalán nem vágyott a modellkedésre, ám a szépségipar korán elkezdte érdekelni, ezért választotta a kozmetikus szakmát. Mint elmondta, nagyon szerette a képzést, de az élet úgy hozta, hogy tanulmányaival egybeesett az első sikerek időpontja is: megválasztották Vas megye szépének, majd Miss Earth Hungarynek, egyúttal beindult a modellkarrierje is. – Egyre több felkérést kaptam Budapesten és külföldön is. Egy darabig ingáztam Sopron és Budapest között (Sopronban végeztem a tanulmányaimat), majd felköltöztem a fővárosba.

Kezdetben kisebb munkáim voltak, főként fotózások, de dolgoztam kifutón és forgatásokon is – mesélte. Mint mondta: a legnagyobb büszkeséget az jelenti számára, hogy 2016-ban a Miss Supranational világversenyén negyedik helyezett lett, és őt választották meg Európa legszebb nőjének. – Közel kilencven ország lányaival versenyeztünk, és nagyon jó érzés volt Magyarországot képviselni – magyarázta Korinna.

Sokat kapott, most ő ad

A modellnek az említett verseny által még több lehetősége nyílt a külföldi munkákra, felkérést kapott arra, hogy egy indiai cég nagykövete legyen, de huzamosabb ideig dolgozott együtt az egyik legismertebb olasz fehérneműmárkával, valamint évekig egy osztrák életbiztosító arcaként szerepelt. Ezek mellett még számtalan ismert és elismert céggel volt szerencséje dolgozni. Azt is elárulta: a modellkedésnek köszönhetően bejárhatta a világot, dolgozott többek között Szingapúrban, a Fülöp-szigeteken, Los Angelesben, Sanghajban, Indiában és szinte az összes európai nagyvárosban.

– Sokat adott nekem ez a szakma, alázatosságra, pontosságra és megbízhatóságra tanított – vallotta be.

A versenyeknek és modellkedésnek köszönhető országos ismertséget mindig is igyekezett a jó cél érdekében kihasználni. Évekig támogatta a kőszegi SOS Gyermekfalvakat, a Baptista Szeretetszolgálatot, a Szentendrei Árvácska Kutyamenhelyt, és nemrég ismerte meg a Várva Várt Alapítványt, amely krízisterheseknek segít országszerte. – Azt gondolom, hogy az összefogásnak mindig nagy ereje van, és ha az embernek van rá lehetősége, segítsen azokon, akik rászorulnak – vélekedik.

A család a minden

– Aki ismer, az tudja, hogy az életemben mennyire fontos szerepet tölt be a családom. A szüleim Jákfán élnek, hozzájuk a mai napig előszeretettel megyek haza. Bármikor otthon vagyok, teljesen feltöltődöm. Legtöbbször pihenésről szólnak a napok. Nagyokat sétálunk, beszélgetünk, olvasok, játszom a kutyámmal és macskámmal. Imádtam ott felnőni, és nagyon bízom benne, hogy a kisfiam is minél több időt tud majd a nagyszüleinél tölteni – fogalmazta meg Korinna.

Megérett az anyaszerepre

Bár Korinna mindig is féltve őrizte a magánéletét, annyit azért elárult: korábban csak álmodozott arról, hogy milyen érzés lehet anyának lenni. Boldog, hogy most átélheti, úgy látja, hogy ez az érzés minden képzeletet felülmúl. – Még csak öt hónapos a kisfiam, és napról napra nagyobb a kötelék és a mérhetetlen szeretet közöttünk. Sokszor csak csendben nézem és csodálom, ahogy egyre ügyesebb és nyílik ki az értelme. Egyszerűen fantasztikus érzés – mondta. Jelenleg a gyermeknevelés teszi ki a mindennapjai jelentős részét, az idejét igyekszik minél jobban beosztani: amikor a pici alszik, akkor próbálja utolérni magát a házimunkákban, sportol, intézi a dolgait. Ha mindemellett marad egy kis ideje, szívesen olvas. – Nem könnyű menedzselni az időmet, hogy minden beleférjen, de édesanyám mindenben nagyon sokat segít.

Szeretne több lábon állni

A szépség mindig igyekezett több lábon állni, ezért a modellkedés mellett dolgozott egy irodaházak bérbeadásával foglalkozó angol cégnek, szervezett rendezvényeket, és tíz évig csinálta a saját ruhamárkáját egy divattervezővel. Emellett évekig volt a Volán Egyesülés alapítványának kurátora. – Elég aktív típus vagyok, elkezdtem újra dolgozni, rövidebb fotózásokat és forgatásokat ismét vállalok. A baba születése előtt két évig dolgoztam műsorvezetőként, szerettem ezt az időszakot is – mesélte, majd hozzátette: jelenleg azon töri a fejét, hogy milyen újdonságba fogjon bele a baba mellett.

– Régi vágyam volt egy szépségszalon létrehozása, nyilván a jelenlegi körülmények – pandémia, háború és így tovább – miatt nem könnyű új vállalkozásba kezdeni, de meglátjuk, mit hoz a jövő.