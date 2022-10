Több töltőállomásának működésében is változás áll be november 2-ától - közölte közösségi oldalán a Shell. Szombathely egyik nagy forgalmú benzinkutja is érintett az ügyben, november elejétől csak a cég szerződött, vállalati partnerei - akik rendelkeznek euroShell üzemanyagkártyával - használhatják majd a Kiskar utca 8. alatt található töltőállomást. Noha a tankolás csak kártyával lesz lehetséges, a benzinkút shop-ja és az autómosás lehetősége továbbra is mindenki számára elérhető - olvasható a Shell weboldalán.

A változtatásban egyébként két szomszédos megye is érintett, Győr-Moson-Sopronban és Zala megyében is kettő-kettő benzinkút csak az üzemanyagkártyával rendelkezők számára lesz elérhető. Ezek közé tartoznak Győrben a Tompa utcai, Mosonmagyaróváron a Gabonarakpart utcai, Zalaegerszegen a Hock János utcai és Nagykanizsán a Balatoni úton lévő benzinkutak.