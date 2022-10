Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés, és egyben a Vas Megyei Vadászkamara felügyelőbizottságának elnöke kiemelte: tíz évvel ezelőtt tovább élő hagyományt sikerült teremteni. Az pedig külön öröm számára, hogy kétszer annyi trófeát tudnak az idén bemutatni, mint egy évtizeddel ezelőtt. Felhívta a figyelmet arra is: idén is lesz jótékonysági vadászat – az így befolyt összeget a Markusovszky Kórház javára ajánlják fel.

A pénteken megrendezett szemlén összesen tizenkilenc vadásztársaság százharmincöt gímszarvas trófeáját mutatták be. A legnagyobb agancs 14,93, míg a második helyen végző 13,18 kilogrammot nyom – elejtőjük és kísérőik is anonimek maradtak. A harmadik helyen egy 12 éves bika 12,46 kilogrammos agancsa végzett – egy visszatérő német vendég lőtte Rátót térségében, kísérője Perjési Balázs volt. – Ott voltam, amikor hajnalban a bika kiváltott a lucernaföldön, a Rába partján. Este ide mentem vissza a vendéggel: akkor egyedül, bőgés nélkül jött. Combnyi vastagságú fákat vert fel – ebből is sejtettem a méretét, de nem mondtam meg, nehogy elizgulja. Végül 120 méterről egy jól irányzott lövéssel sikerült leteríteni – avat be a részletekbe. Perjési Balázs azt mondja, 22 éve hivatásos vadász, de neki is ez a legnagyobb zsákmánya eddig. Aztán így emlékszik: - Csak miután eldördült a lövés, akkor mondtam meg a vendégnek: szerintem élete bikáját lőtte. Csak akkor hitte el, mikor közelről megnéztük.