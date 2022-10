Az emlékhelyet a Szent Miklós Római Katolikus Templommal szemben található plébániaépületben alakították ki, amely 1907-ben készült. Az ünnepség szentmisével kezdődött, amelyet Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek celebrált. Ezután elsőként Gyarmati Tibor, Ivánc polgármestere mondott köszöntőt az emlékhely udvarán. Kiemelte, hogy 2018-ban a gróf nővéréről, Sigray Klárától óvodát neveztek el a településen, és már akkor szóba került, hogy a család esetleg felajánlaná a hagyaték egy részét a falunak, ha az méltó helyre kerülne. Onnantól felgyorsultak az események: 2019-ben 22 millió forintot nyert Ivánc a plébániaépület felújítására a Magyar Falu Programból, majd a Vas Megyei Értéktár része lett a Sigray-örökség. A Hungarikum pályázatból pedig idén nyert 4 millió forintos támogatást a község a Sigray-emlékhely kialakítására.

- Az örökösök felajánlása és a vágyakozásunk most összeért - mondta a polgármester, majd arra is kitért, hogy az emlékhelyet folyamatosan szeretnék bővíteni, emellett a temetőben található Sigray-sírkert felújítását is tervezik.

- Buzgósággal és hűséggel, ez volt a Sigray család jelmondata, előbbi az Isten-hitre, utóbbi a magyar haza szeretetére vonatkozott. Legyen jelen ez a mondat mindennapjainkban, és családjaink életében - tette hozzá.