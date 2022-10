A szombathelyi Váci Mihály utcában, a lakóházak között található a Vasivíz Zrt. egykori északi gépháza. A kúriaépületben ma már csak ipari célra termelnek vizet, és itt üzemel a vízműtörténeti múzeum is. A pályázati támogatásból megújult tárlat előjegyzéssel hétköznapokon és december végéig szombatonként látogatható, de az Erőművek Éjszakája alkalmából is kinyitotta kapuit. – Az interaktív összeállítás a víz és a szennyvíz útját mutatja be – mondta el Némethy Mária, a szervezet sajtóreferense, aki fontosnak tartja: a gyerekek megtanulják, 208 kút segítségével kerül a csapba a felszín alatti rétegvíz Vas megyében, a szennyvizet pedig visszajuttatják a természetbe, azaz a Perint patakba. Az iskolás Pintér Doriánnal az átemelő szivattyúnál találkoztunk. Édesanyjával és nagymamájával érkezett a programra: az interneten hallottak erről a kezdeményezésről, gondolták, kipróbálják.