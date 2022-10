Korunk egyik legnagyobb fenntarthatósági kihívása a csomagolások újrahasznosítása és visszaforgatása a gazdaságba.

A PET-tel szemben az alumínium italdobozok – megfelelő gyűjtés és kezelés mellett – végtelenszer és minőségromlás nélkül újrahasznosíthatók. Hulladékanyagként is az egyik legértékesebbek az összes csomagolás közül, visszagyűjtésük és újrahasznosításuk is a legkönnyebben, legnagyobb arányban megoldott. A valaha kibocsátott alumínium mintegy 75 százaléka jelenleg is forgalomban van, a hatékony körforgásnak köszönhetően akár 60 nappal azután, hogy a fogyasztó a szelektív hulladék tárolóba dobta, ismételten alumíniumdoboz készülhet belőle. A HELL cégcsoport többek között ezért is tette le a voksát az alumíniumdoboz mellett, és mindenkit – fogyasztókat és italgyártókat egyaránt – arra ösztönöz, hogy tegyen aktívan a körforgásos gazdaság megvalósulásáért.

A környezettudatos hulladékgyűjtést októberben egy igen látványos közterületi installációval segíti a HELL. Ebben a hónapban három forgalmas villamosmegálló alakul át visszagyűjtő ponttá, a 4-6 villamos Corvin-negyed, Harminckettesek tere és Király utcai megállójában lehet megtalálni azokat a speciális dobozokat, melyek az összepréselt aludobozok begyűjtésére szolgálnak. A hirdetőtábláknak látszó különleges gyűjtőkön aludoboz prés is található, hiszen a kiürült dobozok méretének csökkentésével is a fenntarthatóságot szolgáljuk. Az installáció tetején egy LED -es számlálón követhető, hány aludoboz került már a gyűjtőbe. A gyűjtőpont kreatív megvalósítása révén nem csak a számláló segítségével lehet követni a gyűjtés menetét, hanem – az átlátszó kialakításnak köszönhetően – egy kerékpár rajzolódik ki, ahogy halmozódnak a dobozok.

Az egy hónap alatt begyűjtött, tervek szerint több ezer aludoboz újrahasznosításra kerül, hogy újra olyan alutekercsek készüljenek belőlük, amelyeket a HELL is használ termékei csomagolásánál, ezzel bezárva a körforgást.

- A HELL ENERGY Magyarország Kft. egyike azon magyarországi vállalatoknak, ahol a fenntarthatóság nemcsak elméleti szinten része a vállalati filozófiának, hanem egyben stratégia épül rá és az valódi tettekben mutatkozik meg. A fogyasztók ma már joggal várhatják el a legnagyobb piaci szereplőktől, hogy felelősségtudatos döntéseikkel óvják a bolygót, és példát mutassanak más vállalatok számára is. Mi nem szeretnénk a felelősséget a fogyasztókra áthárítani, ezért is segítjük őket többek között ezzel a kampánnyal abban, hogy megismerjék: az alumíniumdoboz értékes, és megfelelő helyre dobva a legkönnyebben, leggyorsabban újrahasznosítható csomagolás – mondta el a kampányt bemutató eseményen Mihály Eszter, a HELL cégcsoport CSR menedzsere.

- Kampányunk célja nemcsak az, hogy rászoktassuk az embereket a közterületen is az aludobozok szelektív gyűjtésére, hanem az is, hogy megmutassuk, ezzel a kis mozdulattal még segíteni is tudnak. Egy újrahasznosított aluvázas kerékpár közel 300 aludobozból készül. Pontosan a bicikli alapanyaga miatt döntöttünk mi is úgy, hogy bringákat adományozunk az Igazgyöngy Alapítvány számára a kidobott aludobozok alapján. Így közvetve bárki részt vehet a hátrányos helyzetű gyermekek életminőségének javításában, közösen dobhatjuk össze a guruló támogatást. Nem elég csak beszélni arról, miért fontos az újrahasznosítás, hanem segítenünk kell átélni a lehető legtöbb embernek, hogy van értelme a dolognak. – tette hozzá Mihály Eszter.

- Nagyon örültünk a felajánlásnak, hiszen olyan gyerekek kapják a bicikliket, akik nehéz körülmények között élnek, valószínűleg nem lenne lehetőségük saját kerékpához jutni. Éppen ezért, az Igazgyöngy Alapítvány művészeti iskolája fenntarthatóság témában rajzversenyt hirdet 450 rászoruló gyereknek, a HELL cégcsoport által felajánlott újrahasznosított bicikliket pedig a rajzverseny nyertesei kapják. – jelentette be a sajtótájékoztatón Marosváry Dorottya, az Igazgyöngy Alapítvány kommunikációs vezetője. A HELL nagyszabású kampányának keretében október 31-ig segíthet bárki az aludobozok bedobásával, így nemcsak a körforgásos gazdasághoz tesz hozzá az ember, hanem a hátrányos helyzetben élő gyermekek kerékpárhoz jussanak.

A HELL cégcsoport fenntarthatósági tevékenységeiről:

A HELL ENERGY globális viszonylatban is az egyik leggyorsabban fejlődő FMCG márka. A 100 százalékban magyar tulajdonban lévő energiaital brand 2006-ban született, 2010 óta Magyarországon piacvezető energiaital gyártó, mára pedig már a nemzetközi piacokon is meghatározó szereplővé vált. Hazánkon kívül már több mint 50 országban elérhetőek termékei, amelyből számos országban piacvezető. Világviszonylatban a HELL ENERGY DRINK a 3. legnagyobb energiaitalmárkájának becsülhető; az alig 3 éves ENERGY COFFEE jegeskávé márka termékeivel több mint 20 országban találkozhatunk; a XIXO jegestea brand pedig Magyarországon top 3-as pozíciót tölt be.

2020-ra a teljes termékportfólión (HELL energiaitalok, ENERGY DRINK jegeskávék, XIXO szénsavas üdítők és jegesteák, SWISS vitaminitalok) belül már 95% fölött van a végtelenszer újrahasznosítható alumínium dobozok aránya, és ezt az arányt 2025-re 99% fölé kívánja emelni a cég. A XIXO 2020-ban indított promóciója az aludobozok gyűjtésére és visszaváltására ösztönözte a fogyasztókat, melynek köszönhetően több mint 400.000 doboz gyűlt össze. A cégcsoport idén nyáron a fesztiválozókat buzdította nagy sikerrel az alumíniumdobozok szelektív gyűjtésére az EFOTT-on és a Strand Fesztiválon.

A HELL cégcsoport elmúlt években elért fenntarthatósági díjai: Fenntarthatóság Szimbóluma (2022), Green Brands (2022), CSR Hungary Díj (2021,2022), Energiatudatos vállalat elismerés (2020)