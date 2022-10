A kormányintézkedések jóvoltából egy átlagos család havonta 200 ezer forintot spórol – hívta fel a figyelmet dr. Hende Csaba, az országgyűlés alelnöke, aki arra is rámutatott: a baloldali városvezetés csak növeli a szombathelyiek terheit.

- A háború és az elhibázott brüsszeli szankciók rendkívül nehéz helyzetet idéztek elő Európában és Magyarországon. Ennek hatására az energia ára többszörösére emelkedett, ami csak tovább erősítette a háborús inflációt – fejtette ki dr. Hende Csaba. Az országgyűlés alelnöke rámutatott: - A Fidesz-KDNP a válságos helyzet kezdetétől a magyar emberek mellett áll. Éppen ezért a kormány az üzemanyag és élelmiszer árstopokkal enyhíti a háborús inflációt, valamint Európában egyedülálló módon a lakossági energiaárakat is tartósan alacsonyan tartja az átlagfogyasztásig, tehát megvédi a rezsicsökkentést. Ezzel egy átlagos család havonta 200 ezer forintot spórol meg – húzta alá dr. Hende Csaba.

A kormánypárti országgyűlési képviselő élesen bírálta a szombathelyi városvezetést a 600 forintos parkolási díj és megemelt bérlakásdíjak miatt is

A kormánypárti politikus kitért arra is: a magyar baloldal ezzel szemben támogatja az elhibázott brüsszeli szankciókat és ha ez nem volna elég, még növeli is a magyar családokra nehezedő terheket azokon a településeken, amelyeket irányít.

- Így van ez Szombathelyen is, ahol a parkolási díjakat három év alatt drasztikus módon megemelték: a belvárosban óránként már 600 forintot kell fizetniük az autósoknak. Mint ahogy többe kerül a parkolási bérlet is – emlékeztetett dr. Hende Csaba. - Még a nyáron negyven százalékkal drágították a belépőjegy árát a Tófürdőn és a Műjégpályán. Nemrég bezárták a Savaria Filmszínházat, pedig ott Szent Márton kártyával, kedvezményesebb áron tudtak mozizni a szombathelyiek, ez a lehetőségük most elveszett - sorolta a példákat dr. Hende Csaba. Majd úgy folytatta: - Ezek a lépések nem az itt élők érdekeit szolgálják. Éppen ezért felszólítom a baloldali városvezetést, hogy hagyja abba a szombathelyi családok terheinek növelését! – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő, aki azzal zárta szavait: - Mi, kormánypárti politikusok továbbra is kiállunk a magyar családok mellett.