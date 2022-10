Fűnyíró traktorral és a hozzá tartozó hótoló lappal, utánfutóval és hólánccal, motoros fűkaszával, fűrésszel, fűnyíróval, lombfúvóval, elektromos ágaprítóval és az ahhoz tartozó áramfejlesztővel bővült Nemesládony gépparkja. Az eszközöket néhány hónapja már használják, így az eddigi tapasztalatait is megoszthatta Rubóczkiné Börczy Viktória polgármester a hivatalos átadón. Mint mondta, könnyebbé, gyorsabbá vált a közterületek rendben tartása. A feladatot megbízási szerződéssel, illetve gyakran társadalmi munkában látják el a faluban. Szólt arról is, ilyen mértékű beruházást önerőből nem tudna finanszírozni az önkormányzat, nagy segítség a kistelepüléseknek a kormány Magyar falu programja. Elárulta: most is adtak be pályázatot, a játszóteret szeretnék felújítani a település legkisebb lakóinak örömére.

Ágh Péter, Észak-Vas megye országgyűlési képviselője az átadón emlékeztetett: a Magyar falu programban falubusz beszerzésére korábban már sikeresen pályázott Nemesládony, továbbá jutott forrás a temető es az orvosi rendelő felújítására is. Reméli, ezek a gépek, eszközök valóban a település rendezettségét szolgálják majd.