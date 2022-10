Gyakran félvállról vesszük autónk gumiabroncsainak cseréjét, pedig évszakváltáskor, hacsak nem négy évszakos gumival rendelkezünk, mindenképpen érdemes cserélni. Magyarországon nem kötelező a gumicsere, de azért – a saját és más úton lévők biztonsága érdekében – a tartós 7 fok alá eséskor már ajánlott téli gumira váltani. Lássuk, mire kell odafigyelnünk! A nyári és a téli gumi nem csak a mintázatában, hanem összetételében is eltér egymástól, ami azt jelenti, hogy másképp reagálnak a levegő és ezáltal az aszfalt hőmérsékletére is. A nyári gumik kellőképpen tapadnak a meleg aszfalton, ellenben a hidegre már túl merevvé válnak, így elvesztik a tapadóképességet, és télen már nem elég biztonságosak.

A nyári abroncs (vagy a kopott, nem megfelelő állapotban lévő téli gumi) féktávolsága a duplájára nő hideg időben. Hiába jók a reflexeink. Egy jó állapotú téli abronccsal felszerelt járművel ugyanazon körülmények között feleannyi idő alatt tudunk lefékezni. A téli gumi természetesen minden időjárási körülmények között jól teljesít, a probléma azonban az, hogy nyári használatkor sokkal gyorsabban kopik, és sokkal többet is fogyaszt vele akkor az autó a túlzott gördülési ellenállás miatt. Magyarországon egyébként inkább az az elterjedt, hogy egész évben téli gumit használnak az emberek, amire azt gondolják, hogy költséghatékony, hiszen nem kell évente két alkalommal a gumicserét fizetni, illetve nem kell két garnitúra gumit beszerezni. Ez azonban nagy tévedés, mert ha számolnának a több üzemanyaggal és a gyorsabb kopással, akkor már belátnák, jobban megéri a befektetés, hogy kétféle abroncsuk legyen.

A négy évszakos gumiabroncs nem tökéletes megoldás, ha spórolni szeretnénk, de biztonságban is akarjuk tudni magunkat. Ebben az esetben ugyanis nem arról van szó, hogy az egyszerre tartalmazza a téli és a nyári gumi tulajdonságait is, hanem hogy képes megfelelni mindkét időjárás enyhébb változatának. Ez tehát azoknak ajánlott, akik nem sokat használják a járművet, és nem nagyon indulnak hosszabb utakra. Városon belül eszerint megfelelő lehet. Bár Európában több helyen és a szomszédos országokban is kötelező a téli gumiabroncs használata, hazánkban erre vonatkozó szabályok nincsenek érvényben.

Következésképp nem szabható ki bírság arra a gépjármű-tulajdonosra, aki nem rendelkezik téli felszereléssel. Télen azonban nagyon sok baleset történik amiatt, hogy nem megfelelő az autó abroncsa, hiszen a nyári gumi vagy a négy évszakos a zordabb útviszonyoks között már nem nyújt elég védelmet. A sofőr könnyen elveszítheti az uralmat a jármű felett, az könnyen kisodródhat, megcsúszhat. Azért is megéri téli gumira váltani, amikor már kissé hűvösebb az időjárás, mert akkor nemcsak biztonságosabb lesz a járművünk, hanem spórolhatunk az üzemanyaggal is. Érdemes tudatosan választani téli gumit, mert több előnyünk származhat belőle, mint gondolnánk.