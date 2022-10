Mivel az elmúlt három évben a világjárvány alatt az influenzavírus csak részben, vagy egyáltalán nem tudott terjedni – 2021-ben például alig találtak pozitív mintát –, a 3-4 évnél fiatalabb gyermekeknek, gyermekcsoportoknak nem volt alkalmuk találkozni a vírussal, ilyen módon nem volt lehetőségük egyéni, vagy csoportos védettséget kialakítani a vírussal szemben. Ezért a szakértők azt várják, hogy a korlátozó intézkedések megszűnésével az idén az influenzavírus gyorsan és szabadon fog terjedni, elsősorban az iskoláskor előtti korosztályokban.

Ez aztán „berobbantja” majd a „rendes” járványt a felnőttek között is, hiszen a kisgyermekek az influenza vírusának nagyon hatékony terjesztői – szögezi le Pölöskey doktor. Mint mondja, ez a forgatókönyv a Föld déli féltekéjén már be is következett: Ausztráliában az elmúlt évek legnagyobb, korán kezdődő és a kisgyermekeket arányaiban 4-5-ször jobban érintő influenzajárvány volt, annak minden következményével. A fentiekre tekintettel hangsúlyozza: az idén külön is érdemes figyelni a kisgyermekekre, és élni az influenza elleni védőoltás lehetőségével.

– Iskoláskor előtt minden gyermeket – bölcsődést, óvodást is – érdemes beoltatni. A várandós vagy agyermekvállalást tervező nők is a fokozottan veszélyeztetettek közé tartoznak.A várandósság 24-28. hete után a kismamák is kérhetik a védőoltást. Ők úgy szülnek majd, hogy a csecsemő kapja az ellenanyagokat az édesanyától. A harmadik trimeszterben tehát az influenzaoltás csak a hasznára válhat mindenkinek.

Majd az idei influenzaszezon elé az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia legfrissebb ajánlásából idéz tényeket, adatokat, amelyek szerint az Amerikai Egyesült Államokban egy „normális” évben a gyermekek mintegy 9 százaléka szenved klinikai tünetekkel járó influenzabetegségben, ennél is nagyobb arányuk tünetmentesen vészeli át a vírussal való találkozást. Leggyakrabban az öt év alatti gyermekeknél fordul elő kórházi kezelést igénylő influenza betegség, amihez „nem kell”, hogy a gyermeknek előzőleg más krónikus betegsége is legyen. A kórházban kezeltek körülbelül ötöde igényelt intenzív osztályos kezelést, gyakran tüdőgyulladás, gépi lélegeztetés igénye miatt. Az öt év alattiaknál az influenza elleni védőoltás különösen hatékonynak mutatkozott, a kórházban kezeltek 80 százaléka előzetesen nem kapott védőoltást.

A gyermekorvos azt javasolja, aki kéri a gyermekének a védőoltást, forduljon a háziorvosához – a receptet az orvos írja fel. Amennyiben krónikus betegségben – szív-, légzőszervi, cukorbetegség – szenved a gyermek, akkor ingyen jogosult a védőoltásra. Erről is a háziorvosok adnak bővebb tájékoztatást. Az idei szezonra szánt influenza ellen felírható vakcina jövő héten már biztosan elérhető lesz a patikákban.