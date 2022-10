Az uniós és hazai támogatású Co-Age program még 2019. novemberében indult és idén, a hónap végén zárul. A fő cél az volt, hogy a határon átnyúló kezdeményezés keretében Steiermark, Burgenland tartományokban, valamint Vas és Győr-Moson-Sopron megyében működő idősbarát közösségeket támogassák. Az elmúlt években számos kisebb és nagyobb kezdeményezés valósult meg. A felhasználható pénzösszeg 1,4 millió euró volt.

A tapasztalatokról a szerdán Szombathelyen megtartott konferencián számoltak be egymásnak a szakemberek. A megjelenteket Hutflesz Mihály, a Szombathelyi Evangélikus Szeretetszolgálat Alapítvány elnöke köszöntötte. Beszédében kiemelete: a program most zárul ugyan, de az elkezdett munka nem, azt a jövőben is szeretnék folytatni.

Az elmúlt három évben elért eredményeket az Ausztriából érkezett Marta Ribas projektmenedzser ismertette.

- A kezdeményezés éppen a kezdődő koronavírus időszakában indult, ilyen helyzetben az idősek ellátása különösen nagy hangsúlyt kapott – mondta a szakember. – A személyes kapcsolattartást nehézkesen lehetett megoldani, ezért törekedtünk arra, hogy fejlesszük a digitális tudásukat, hogy a világhálón keresztül beszélhessenek a családtagjaikkal, ismerőseikkel. A legnagyobb támaszaink az önkéntesek voltak. Összesen harminchat „bizalmai munkatársat” képeztünk ki. Ők voltak azok, akik rendszeresen felkeresték az időseket, és szükség esetén segítettek is nekik. Több, határon átnyúló kirándulást is szerveztük, így jobban megismerhették egymást a szomszédos országokban élő idősek. Sokat tanultunk egymástól.