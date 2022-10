A foglalkozásokon interaktív előadásokon tanulhatnak a fiatalok a halakról, a különböző vizeken, különböző helyzetekben és más-más időjárási viszonyok közti horgászatról. Sok más fontos dolog mellett azt is megtanulhatják, hogyan készüljenek fel egy tóban vagy egy folyóban történő horgászatra, hogyan „olvassanak” a vízben. A szünet után pedig gyakorlati ismereteket szerezhetnek: például a horogkötés, a szerelékkészítés és egyéb, a sikeres pecához nélkülözhetetlen kellékek elkészítése, használata is szerepel a „tananyagban”. A második félévben – a tervek szerint – kiránduláson és horgászversenyen is részt vehetnek a sulisok.

A horgászsuli ingyenes, sőt: még enni- és innivalóról is gondoskodnak a szervezők.

A jelentkezési lap és további információk a www.elektromosok.hu weboldalon elérhetők.