Gálos Józsefné Antal Mária Szemenyében született 1922. szeptember 27-én. Szülei mezőgazdaságból éltek, hat gyermek –négy fiú és két lány – nevelkedett a családban. Mariska néni hat elemit végzett, lánya 1944-ben, fia 1948-ban született. 1949-ben került a férjével Nemesbődre, születésnapján öt unokája, nyolc dédunokája és három ükunokája is köszöntötte.

Unokái nevelésében aktívan részt vett, a falu lakóival nagyon jó kapcsolatot tart, korábban a közösségi életnek is szorgos résztvevője volt. Vidám, életerősidős asszony volt világéletében, most is ezt látjuk rajta – árulta el Zsizsik Katalin polgármester. Az idősek világnapjára szervezett programon a falu együtt ünnepelt Mariska nénivel, aki szerencsére nagyon jó egészségnek örvend, végigtáncolta a bulit. A kerek évfordulón felköszöntötte őt Nemesbőd önkormányzata, a hivatal dolgozói, a Nemesbődért Egyesület, a helyi Vöröskereszt, az idősek klubja és a Nemesbőd Sportegyesület képviselői is.