1985-től, alapításától kezdve kiemelt feladatának tekinti a Hegypásztor Kör a népi építészet fenntartását, megismertetését. Az Oszkóhoz tartozó szőlőhegy műemléki értékű présházainak állagmegóvása, megmentése mellett az egyesület a zsúptermékek előállítását, a népi építészeti emlékek hagyományos módon való felújítását, az ismeretek újratanítását tűzte zászlajára. 2002-ben fogalmazódott meg bennük: ha már megtanulták a zsúpkészítéshez kötődő hagyományokat, legyen ennek kézzelfogható eredménye a helyi fiatalok foglalkoztatásában, a munkahelyteremtésben is. Hat fiatal sajátította el a tudást, zsúpkészítő műhely – lábas pajta – épült, épületek újultak meg. Négy éve pedig belevágtak abba a projektbe, amelynek ma már láthatók a közvetlen eredményei, termékei. Újra munkahelyeket teremtettek és válaszolni tudtak a világban jelentkező kihívásokra, amely az építészetben (is) a természetes megoldások, a kevesebb hulladéktermelés felé terelnek – erről is beszélt a sajtótájékoztatón Kovács István, a Hegypásztor Kör elnöke.

Majd részletezte: a Zsúpkészítéstől a szalmapanel-gyártásig – Innovatív foglalkoztatási programban piacképes szalmatermékeket és szolgáltatásokat fejlesztettek, amelyek előállításuk révén, fenntartható üzleti modell alapján tartós foglalkoztatási lehetőséget teremtenek hét embernek. Építkeztek is: szalmafeldolgozó pajtát húztak fel és több szervezettel közösen dolgoztak az új termékek előállításán.