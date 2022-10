Az eseménnyel kapcsolatosan tartottak kedden délelőtt sajtótájékoztatót a szombathelyi Art Caféban, ahol a szervezők, fellépők, támogatók és Ármin édesapja, Horváth Szilárd is jelen volt.

Ahogyan az édesapa beszámolt, nem volt egyszerű az elmúlt kilenc hét, amióta diagnosztizálták a kisember betegséget. Elsősorban megpróbáltak minden opciót, ami Ármin gyógyulásához vezetett volna, az orvosok egy 29 alkalomból álló altatás alatti sugárkezelést javasoltak.

A család anyagilag nem állt a legjobban, ezért a barátok biztatására a nyilvánossághoz fordultak, és elindították az adománygyűjtő akciókat. Az első alkalom után, ami a séi sportnap volt – amiről mi is beszámoltunk – után tudták, hogy anyagi szempontból egy darabig nem kell aggódniuk, hiszen annyian támogatták a harcukat.

Később egy svájci professzor vállalta, hogy egy immunterápiával meggyógyítja a kisfiút, ami egy reménysugár a család számára. Azelőtt több mint tizenöt orvost kerestek fel a szülők, de egyikük sem vállalta az ügyet.

Kilenc sugárkezelés után a szülők saját felelősségre elhozták kisfiukat a kórházból, abbahagyva úgy a sugárkezelést, mint a kemoterápiát. Ekkorra már közel öt kilót fogyott, az édesapjával egyáltalán nem kommunikált, járni sem tudott és komoly fájdalommal küzdött Ármin. Az apa elmondta: a fordulópontot az jelentette, amikor testvére, Ábel születésnapján a családjával töltötte a napot. Akkor látta az apa Ármin szemében, hogy igenis meg fog gyógyulni. Az eset óta eltelt öt és fél hétben a kisembert mintha kicserélték volna, fut, szalad, verset mond és minden olyasmit, mint egy korabeli gyereknek csinálnia kell.

Szilárd szerint ez mind annak a rengeteg anyagi, erkölcsi támogatásnak, illetve szeretetnek és imának köszönhető, ami most őket körbeveszi.

Nem szabad elfejteni, hogy a harcnak itt még nincs vége, ezért is szervezik meg a jótékonysági napot a család megsegítésére. Az alkalom inkább a gyerekekre fókuszál, de a felnőtteknek sem kell majd unatkozniuk. Háklár Dóri óvodapedagógus, a rendezvény főszervezője elmondta: a program kialakításának fő szempontja az volt, hogy főként a gyerekeket szólítsák meg, legfőképp a délelőtti és késő délutáni programokkal. Lesz gyermekkoncert, bábszínház, lovaskocsizás, vásári játékok és kézműves foglalkozás is. Mindezek mellett fellép a Bolondok Aranya és a Tom Kondor’s Moonshine együttes is, a Weöres Színház színészei mondanak verset és mesét, illetve a rendőrség és a tűzoltóság is jelen lesz. A szervező kiemelte a 17 órától kezdődő jótékonysági árverést is.

A nap záróeseménye, a Tom Kondor’s Moonshine koncertjével kapcsolatosan a zenekar frontembere, Kondor Tamás elmesélte, a megkeresést követően egy egyszerű jótékonysági pengetésre gondoltak. Miután megtudták, hogy milyen céllal szervezik az alkalmat úgy döntöttek, hogy egy egész estés, teljes értékű rock koncerttel járulnak hozzá az ügyhöz, ahogy a zenész fogalmazott: „teljes harci díszben”.

A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy a rendezvényen csak készpénzes támogatásra lesz lehetőség, illetve arra is, hogy a részvétel ingyenes és jótékonysági alapú. BEG

Fotó: Cseh Gábor