A jótékonysági gyerekprogrammal a kislány járássegítő terápiáját támogatják. - Százötven órányi terápiás foglalkozáson vagyunk túl, jó eredménnyel. Októberben még két alkalommal megyünk Budapestre, aztán egy kis szünet következik, de tavasszal szeretnénk folytatni a megkezdett munkát - tudtuk meg Angyalka édesanyjától, Zsanettől.

Hendawy Angel 2011. december 31-én született 65 dekával. A szülei, a nagymamája, a rokonai, a barátai mindenben segítik, mióta megszületett. Most a járás a fő cél, a kislány a fővárosban vesz részt foglalkozásokon, de otthon is nagyon sokat gyakorol. Hogy mennyire ügyes, kedvenc lovacskája, Gálya hátán ülve is megmutatta. Kitartásáért lovasoktatóitól egy érmet és egy serleget vehetett át.