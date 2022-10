Mint arról beszámoltunk, levélben fordult Ursula von der Leyenhez Kaposvár polgármestere. Szita Károly, aki a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke is, a többi között a jelenlegi uniós szankciós politika önkormányzatokat érintő következményeiről tájékoztatta az Európai Bizottság elnökét. „(…) a drasztikusan emelkedő energiaárak miatt intézményeink megfelelő működése veszélybe került. Csak példaként említem, hogy a jelenlegi tőzsdei árak alapján Magyarország huszonöt legnagyobb városában jövőre 135 milliárd forinttal kerül többe a gáz- és áramszolgáltatás, mint idén” – írta Szita Károly. A kőszegi képviselő-testület október 20-i ülésén döntött arról, hogy a város is csatlakozik ahhoz a tájékoztató-informáló anyaghoz, amelyet Szita Károly vezetésével a Megyei Jogú Városok Szövetsége indított el.

– Elviselhetetlen terheket jelent a szankciós politika következménye. Fontosnak tartottuk tájékoztatni az Európai Bizottságot, hogy itt helyben mit jelent mindez – magyarázta Básthy Béla polgármester a levél aláírását. Hasonló állásponton van Morgós István, Sitke polgármestere.

– Támogatjuk Szita Károly levelét, hiszen a mostani nehéz helyzetben minden forrás számít. Így mindannyiunk érdeke, hogy az Európai Uniótól is megérkezzenek azok a pénzek, amik járnak Magyarországnak – emelte ki a faluvezető. A sitkei képviselő-testület a héten tárgyalja az erre vonatkozó határozati javaslatot. – A javaslatot csütörtökön vittem be testületi ülésre, amin szerencsére minden képviselő ott tudott lenni, és egyhangú döntés született: támogattuk Szita Károly levelét – mondta el Glavanics Krisztina, Narda polgármestere.

– Az egész ország érdeke, hogy ily módon is kiálljunk a magyar érdekek mellett. Azt gondolom, a legkisebb településnek is be kell állnia e kezdeményezés mögé, hiszen fejlődésünk ennek függvénye is, miután nem látjuk, mi vár ránk, ha ez a mostani tendencia folytatódik – indokolta döntésük hátterét a faluvezető.

Értesüléseink szerint megyénkben számos önkormányzatnál ezen a héten kerül a képviselő-testület elé a Szita Károly levelét támogató határozati javaslat, annak aláírásáról több helyen már pozitív döntés született.