Több mint három és fél millió forintnyi kormányzati támogatás érkezett kommunális eszközök beszerzésére Iklanberénybe. Így egyebek mellett már fűkasza, fűnyíró, lombszívó, láncfűrész, ütve fúró, áramfejlesztő és komposztálóládák is segítik a parkok és a közterületek rendben tartását. Mészárosné Nagy Mária polgármester elmondta, nagy segítség számukra a Magyar falu program, önerőből nem tudtak volna ekkor mértékű beruházást megvalósítani. Szólt arról is, további segítséget jelent a település lakói számára, hogy igénybe vehetik az eszközöket a kertrendezéshez. A hivatalos átadón részt vett Ágh Péter, Észak-Vas megye országgyűlési képviselője is.

– A választókerület legkisebb települése Iklanberény, amelynek fejlesztése a helyi önkormányzattal közös ügyünk. Az elmúlt években a temető felújítására, orvosi eszközök beszerzésére, valamint a sportpark és a játszótér fejlesztésére, most pedig közterületet rendben tartó gépekre érkezett támogatás a kormány Magyar falu programja révén – fogalmazott a képviselő, majd hozzátette, jó volt hallani, hogy Iklanberény lélekszáma is növekedésnek indult.