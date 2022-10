Velemben idén is megszervezték az immáron hagyományossá vált Gesztenyenapokat. Az esemény október 15-én és 16-án zajlik, mi már az első napon kilátogattunk, hogy belekóstoljunk a program hangulatába.

A gesztenyenapok nem is lennének az igaziak, ha nem lennének a frissen sült gesztenyét áruló lelkes helyiek. Bíró Lászlót éppen sütés közben kérdeztük, – ami már magában egy érdekes és látványos folyamat. Elmondta, a saját gesztenyéjét süti, jól terem a környéken, s azt is megtudtuk, hogy nagyjából 8-10 perc amíg elkészül a termék. A többi gesztenyesütővel egyetemben ő is végig kint lesz a hétvégén és készíti a finomabbnál finomabb gesztenyéket.

Molnár Adrienn szervező elmondta, most már több mint harminc éve van jelen az ünnepség a község életében. A szokásosnak mondható vásár mellett a hagyományőrzés jegyében különböző előadásoknak is szerveztek. Az utóbbi tíz évben bővült ki a vásár, most már több mint kétszáz árus érkezett a portékájával Velembe. Aki ma kiment, nagyon finom eredeti erdélyi kürtőskalácsot kóstolhatott, hiszen két árus is érkezett, egyikük Székelyudvarhelyről, másikuk pedig Farkaslaka településről.