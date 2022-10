Az elmúlt heti összesített adatokat közöljük. A beoltottak száma 6 418 810 fő, közülük 6 205 327 fő a második, 3 898 566 fő a harmadik, 357 678 fő már a negyedik oltását is felvette. Az elmúlt héten összesen 11 947 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 132 490 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt héten elhunyt 118 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 47 798 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2 049 649 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 35 043 főre csökkent. Jelenleg 1 597 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 18-an vannak lélegeztetőgépen - írja a koronavirus.gov.hu.

Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

Forrás: koronavirus.gov.hu

A korábbi hetekhez hasonló adatok születtek ezen a héten is Vas megyében, kitartóan 300 fő felett a heti új fertőzöttek száma. A múlt héten 304, az azt megelőző héten pedig 339 volt a friss esetszám. Az október 19-én közölt adatok 302 új megbetegedésről adnak hírt. Elmondható tehát az elmúlt pár hét viszonylatában, hogy kitartóan 300 fő környékén mozog az esetszám megyénkben. Vas megyében a járvány kezdete óta már 59905 regisztrált esetet tartanak nyilván.