Ünnepi beszédének bevezetőjében Vejkey Imre országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának elnöke, a KDNP frakcióvezető-helyettese úgy fogalmazott: – A magyar népből 1956. október 23-án ősi erővel szakadt fel az életösztön, amelybe az egész világ beleremegett. Nemzetek sokasága nézte csodálattal a magyarok példátlan bátorságát. A szabadságharcosok lelkét a szovjet hadsereg 1956. november 4-i magyarországi inváziója sem tudta megtörni.

Majd továbbította Semjén Zsolt pártelnök és miniszterelnök-helyettes és általa a magyar parlament és kormány üdvözletét, amely „Európa őrállójaként most is szabadságharcát vívja”. Mint mondta, Isten őrállókká rendelt bennünket, és mi megfújtuk a kürtöt: rávilágítottunk arra, hogy nem egyszerűen menekült- és háborús válság van ma, hanem a világ átrendeződése zajlik, és hogy a történelem bizonyos szereplői a migrációs hullámot nemcsak ösztönzik, hanem saját céljaik szolgálatába is állították. Emitt szálkák vagyunk Brüsszel és Strasbourg szemében, épp olyanok, mint a kommunisták szemében az ’56-os szabadságharcosok voltak. A szabadságharcról azt mondta: évtizedeken keresztül egyedüli jelzőtűzként világított a diktatúra sötét éjszakájában. Ma Magyarország Európa éjszakáján ugyanilyen egyedüli jelzőtűz.

A műsorban közreműködtek a Kőszegi Versstúdió tagjai és a Concordia-Barátság Énekegyesület. Az emlékezés koszorúzással ért véget.