Az igazi nagy rohamot csütörtökre várják, de a közelgő ünnepekre való tekintettel virágot, koszorút, sírdíszt kedden is kínáltak a celldömölki piac fedett részén. Az árusok úgy tapasztalják, az előző évekhez képest az idén jobban számít az ár, a kisebb és olcsóbb darabok fogynak el először. Nagy Csabánál például az egészen apró koszorú hétszáz forintba kerül, míg a legnagyobb ára eléri az ötezer forintot. Azt mondja, csak természetes és friss alapanyagot használnak. A melegre való tekintettel csak egy hete álltak neki a koszorúk készítésének, ezekben a napokban éjjel-nappal dolgoznak. Valamivel tartósabbak, és az idén nagyon népszerűek is a sírtálak: ezekbe szintén fenyőág, toboz, termés, szalag kerül, a formájuk azonban modernebb.

Csonka Klaudia idén először árul önállóan a szombathelyi piacon koszorúkat, tálas sírdíszeket. Mint elmondta, a családdal három hete éjszakáznak, akkor készítik el ugyanis a reggelenként a piacon kipakolt termékeiket. A koszorúkat maguk állítják össze és díszítik fel. Előre dolgozni nem nagyon tudnak, ugyanis változó, hogy melyik nap hány koszorút sikerül eladnia. Az idei szezonra négyszáz koszorúval és kétszáz tállal készül, mindegyikből különböző méretekben.

Csonka Csabáné a szombathelyi vásárcsarnokban kínálja a koszorúkat

Fotós: © Unger Tamás

Kéri Tamásné az elmúlt napokban egyszer már vásárolt itt, de további koszorúkra is szüksége van. Annyira elégedett volt a korábbi termékekkel, hogy ezúttal is hozzá tért vissza vásárolni. – Az ember körülnéz, hogy hol éri meg, illetve hol kap minőséget a pénzéért. Nem utolsó szempont az árfekvés sem – fogalmazta meg. A 11-es Huszár úton évek óta árusító Tompa László elmondta, nála is nagyon keresettek a tálas sírdíszek, melyek tartósabbak az oázisos megoldásnak köszönhetően. Koszorúk közül ő a legtöbbet a 30-35 centiméteres, közepesnek mondható méretűből ad el, de minden évben népszerűek nála a legkisebb koszorúk is.

Hozzátette, idén először érzékelhető, hogy a kisebb méretűeket jobban viszik, hiszen azokat olcsóbban tudják megvásárolni. Mennyiségi csökkenés nem tapasztalható a keresletben, idén is több ezer koszorút adnak el a szezonban. Forgalom szempontjából a legsűrűbbek a hétvégék, László az utolsó napokban számít a legnagyobb dömpingre. Szerinte akik jövő keddre hagyják a vásárlást, már nem utcai és piaci árusoktól, hanem a temetőknél vásárolnak.

Nagy Csaba a celldömölki piacon árul

Fotós: Szendi Péter

Elmondható, aki alaposan utánajár, biztosan talál az ízlésének és a pénztárcájának megfelelő sírdíszt, koszorút. Bár a legtöbb árusnál még a hagyományos darabok vannak többségben, egyre több helyen találkozhatnak a vevők a különlegesebb megoldásokkal. Azok körében, akik ezeket keresik, népszerűek a mohával, különböző termésekkel és angyal motívumokkal, figurákkal ellátott sírdíszek – tudtuk meg a vásárcsarnok egyik árusától. A legkisebb, 10 centiméteres koszorúk 1300–1500 forintért kaphatók, a 25 centiméteres ára 2500–3200 forint között mozog, a 30-40 centiméter átmérőjűekért 3000–5000 forint között kérnek el az árusok. A nagyobb darabok, valamint a sírdíszek ára azok méretétől és díszítettségétől is függ, egyesek ára akár a 10-15 ezer forintot is meghaladhatja.