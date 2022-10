A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vas Megyei Szervezete egy hónappal ezelőtt kirándulni hívta a tagjait: október 7–8-án Vonyarcvashegyre mennek, és szombaton délelőtt – a tíz jelöltről készült kisfilm megtekintését követően – ott tartják meg a titkos szavazást az idei Primákra – tájékoztatott Szárnyas János, a VOSZ vasi elnöke. Amint mondta, azoknak a tagjaiknak is biztosítják a voksolási lehetőséget, akik nem utaznak el a kirándulásra: ők jövő héten postán adhatják fel a szavazataikat vagy személyesen leadhatják a VOSZ kőszegi irodájában az Alsó körút 6. szám alatt.

A Prima közönségdíjasra és az Ifjúsági Különdíjasra olvasóink is szavazhatnak a Vas Népe és a vaol.hu támogatásával. Október 10-étől kezdődően naponta mutatjuk be a közönségdíjas jelölteket, október 15-én, szombaton az Ifjúsági Különdíj esélyeseit ismerhetik meg. Október 21-én megkezdődik a szavazás a közönségdíjasra – a vaol-on a Prima fül alatt, az Ifjúsági Különdíjasra a Prima fülön belül külön –, és november 2-án éjfélig tart. Az online szavazás eredményeit november 3-án összesítik, másnap, november 4-én, 17 órakor lesz a gála a Weöres Sándor Színházban.

Az újságban a szelvények október 28-áig jelennek meg, és az az utolsó nap, hogy még postára lehet adni. Aki személyesen szeretné leadni a voksát, szerkesztőségünkben teheti meg (Szombathely, Széll Kálmán utca 40.) vagy az ügyfélszolgálati irodában november 2-áig. A vaol.hu felületén az online szavazás eredményét november 1-jén 12 óráig lehet látni, ezután már nem.

A Prima-jelöltek (a kategóriagyőztesek): magyar irodalom – Szauer Ágoston, magyar színház- film- és táncművészet – Murai András, magyar képző- és iparművészet – Ferkovics József, magyar tudomány – Dr. Gyurácz József, magyar oktatás és köznevelés – Tóth Péter, magyar építészet – Gáspár Péter, magyar ismeretterjesztés és média – Gergó Judit, magyar sport – Varsányi Áron, magyar népművészet és közművelődés – Boznánszky László, magyar zeneművészet – Scheer Bernadett. Az Ifjúsági Különdíj jelöltjei: Ekler Luca és Takács Kristóf – közülük választhat a közönség.

A VOSZ vasi szervezete által odaítélt Prima díjakat, az olvasóink által megszavazott Prima közönségdíjat és az Ifjúsági Különdíjat november 4-én adják át a Weöres Sándor Színházban, ahol bemutatják majd a 2022. év Megyei Vállalkozója, a 2022. év Megyei Környezetvédelmi Vállalkozója és a 2022. év országos Vállalkozója és a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj nyerteseit is.

A megyei Prima-rendezvényről Szárnyas János, a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) vasi elnöke azt is elmondta: nagy öröm, hogy most is – mint mindig – ennyi nagyszerű és kiváló ember van a Prima jelöltek között, olyanok, akik a saját szakmájukban maradandót alkottak vagy alkotnak. Annak jobbak az esélyei a közönségszavazásnál, aki körül nagyobb közösség van, és a mögöttük állók nagy számban és intenzívebben részt vesznek a voksolásban. Tanár, orvos, sportoló szokott az élbolyban lenni, de természetesen idén is kíváncsian várja a VOSZ, hogy kinek generálnak nagyobb kampányt az ismerősei, barátai, családtagjai.