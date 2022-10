A szombat reggeli eseményen Tóth Jenő, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője elmondta, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízásából a Pannonway Kft. megtervezte a kerékpárutat, a tervek már engedélyezés alatt vannak. -Légrádi Zoltánnal, az Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesület elnökével találtuk ki ezt a túrát elsősorban azért, hogy nagyobb nyilvánosságot adjunk a tervezett Zalalövő-Őriszentpéter kerékpárútnak, amely egyaránt fontos a térségben élőknek és a turistáknak - mondta a jegyző.

Tüske Zsolt tervezőmérnök a terveket készítő cég képviseletében tartott ismertetőt: - A nyomvonal több helyen is a már meglévő, ám használaton kívüli vasúti töltésen halad majd. A beruházás Vas megyében Őriszentpéter, Nagyrákos, Pankasz, Kisrákos, Hegyhátszentjakab és Felsőjánosfa településeket érinti, a kerékpárút tervezett hossza 11 és fél kilométer, és három híd is épül majd - mondta a tervező, aztán arra is kitért, hogy a Vas megyei szakaszra tavaly júniusban kötöttek tervezési szerződést a Magyar Közút Zrt.-vel, de ez csak az elmúlt év novemberében lépett hatályba.

Fotós: © Szendi Péter

Előzetes vizsgálati dokumentációként környezetvédelmi hatástanulmányok készültek, most a kerékpárút terveinek engedélyeztetése zajlik, azután pedig az építési, illetve kiviteli engedélyek beszerzése következik. Amikor mindez összeáll, a építtető akkor tudja elindítani a területvásárlásokat, valamint a közbeszerzési eljárást a kivitelezésre vonatkozóan. - Reméljük, hogy amikor legközelebb összejövünk, már itt lesz a kivitelező is, aki már rendelkezik a kivitelezői szerződéssel - mondta bizakodóan Tüske Zsolt.

A kerékpárút átnyúlik Zala megyébe, a Zalalövő-Őriszentpéter közötti szakasz teljes hossza 14,7 kilométer. A beruházást a középtávon megvalósuló (3-5 év) fejlesztések közé sorolták.

A kerékpárúttal kapcsolatos tájékoztató után a résztvevőkre mintegy 13 kilométeres, komolyabb szintemelkedések nélküli túra várt, amelyen majdnem félszázan vettek részt.