Mozgalmasan telnek a napok mostanság a településen. A napokban tartották meg a mese világnapját, most hétvégén pedig a hímzőszakkor kiállítását nyitják meg a művelődési házban. A közösségi oldalon tettek közzé egy felívást, ami szerint a gyerekektől is vártak rajzokat. Egyúttal arra is kérték őket, hogy mutassák be a kedvenc mesehősüket.

- Kis település a miénk, de törekszünk arra, hogy mindél több rendezvényt tarthassunk – mondta Mester Árpád polgármester. – A munka jelentős részét Barasits Edina, közművelődési referens végzi. Az elmúlt időszakban nyolc-tíz helybélit is maga köré gyűjtött. Együtt szervezik meg a programokat, szakköröket tartanak. A családi, közösségi napról készült videó díjat nyert el a Nemzeti Művelődési Intézet által kiírt pályázaton. Az ajándékcsomagot a közelmúltban kaptuk meg.

A polgármester kiemelte, Tormásligeten 280-an laknak, az idősek támogatása mellett fontos feladatuknak tartják a fiatalok támogatását is. Összesen húsz család kapott óvoda-, iskolakezdési támogatást.

- A nyáron még nem is gondoltuk, milyen nagy jelentősége lesz annak, hogy önerőből lecseréltük a közvilágítási lámpákban az izzókat LED-re – folytatta a polgármester. – A magas közüzemi díjakat látva, minden bizonnyal hamar megtérül a 4,5 millió forintos beruházás. Így a jövőben emiatt nem fog emelkedni a rezsiszámla.