Pályaorientációs programot indít a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete a gépjárművezető-hiány enyhítésére – hangzott el a több mint hétezer fuvarozó vállalkozást tömörítő érdekképviseletek által szervezett munkaerőpiaci konferencián. A program célja, hogy a fiatalok körében népszerűsítsék a gépkocsivezetői hivatást, a kamionos élet szépségeit, számolt be az egyik humánerőforrás-portál.

Az országjáró pályanépszerűsítő roadshow-t egy korszerű kamion is kísérné. A fiatalok így a gyakorlatban is megismerkedhetnek a közúti fuvarozással és a nehéz-tehergépjárművekkel, és részletesen tájékozódhatnak a követelményekről. A programban számítanak a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) és a Belügyminisztérium munkaerőpiacért és oktatásért felelős államtitkárságainak együttműködésére is.

Érsek István, a TIM közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára a konferencián kiemelte: a legtöbben a 45-48 éves korcsoportból rendelkeznek a tevékenység végzéséhez szükséges GKI képesítéssel. A gépjárművezetők átlagéletkora egyre magasabb, miközben a 25 év alattiak alig képviseltetik magukat a hivatásban. A szakmai előadók elmondták, a Nyugat-Európában dolgozó magyar gépkocsivezetők megszólításával, hazahívásával lehetne megszüntetni a közúti áruszállítást sújtó munkaerőhiányt.