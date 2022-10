A parkolók után már a sétányok is körvonalazódnak a készülő bükfürdői városközpontban. A közterület elnevezéséről a képviselő-testület dönt, a Földrajzinév-bizottság előzetesen a Termál tér nevet javasolta. Folyamatosan halad Bükfürdőn az új városközpont kialakítása. Az jól látható, és erről a város közösségi oldalán is beszámoltak, hogy a parkolók után a sétányok is körvonalazódnak. Hamarosan pedig a végső képét mutatja a leendő látogatóközpont.

Dr. Németh Sándor polgármester folyamatosan tartja a kapcsolatot a kivitelezővel. Szerdán délelőtt is volt egy ilyen egyeztetés.

- Egy éve tart a kivitelezés, az elmúlt időszakan jelentősen megemelkedtek az építőanyag-árak, illetve többször nehézkes volt a nyersanyagok beszerzése – mondta a polgármester. – Mostanra úgy tűnik, sikerült úrrá lenni a helyzeten, a munka ütemezetten folytatódik. A szakemberek jelenleg az olajfúrótornyot szimbolizáló kilátó tartószerkezetén, illetve a hozzá tartozó lépcső kivitelezésén dolgoznak. Emellett a parkolóknál a szegélyezés és a burkolás van hátra.

A 2,4 milliárd forintos fejlesztésnek köszönhetően egy igazi városközpont épül ki. 1500 négyzetméter alapterületű látogatóközpont is készül, amelyben méltó helyet kap a fürdő történetéről szóló kiállítás és a helyi termelői piac. Emellett egy közel 8000 négyzetméteres parkot is kialakítanak.

A polgármester szólt az új tér leendő nevéről is. – Előzetesen a Fő, illetve a Termél tér merült fel - mint lehetséges elnevezések. Mind a kettő mellett és ellen szólnak érvek. Az ügyben még a Földrajzinév-bizottság állásfoglalását is kikértük. A bizottság szerint A Fő tér a történelmi településmag elnevezésére való, márpedig most új tér készül. A Termál tér név a turisztikai célokat is jobban szolgálja: „az ideutazók tekintetében is jobb orientáló szereppel bír”. A vélemények alapján a Termál tér mellett több pozitívum szól, hiszen a fürdő nevében szerepel a termál szó, miként a létesítmény körül futó utat Termál körútnak hívják. A döntést majd a képviselő-testület hozza meg.