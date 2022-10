A Tógazda Zrt. zalaszentgróti telephelyéről hét vasi horgásztóba jutott jelentős mennyiségű kifogható hal a múlt héten. Puskás Norbertnek, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége ügyvezető elnökének tájékoztatása szerint a gersekaráti Sárvíz-tóba, a máriaújfalui Hársas-tóba és a szombathelyi Csónakázótóba 400-400, a magyarszecsődi kavicsbányatóba 500, a szombathelyi horgásztóba 250 kilogramm háromnyaras ponty került. Az újperinti I. sz. kavicsbányató vize 450 kilogramm háromnyaras pontyal és 50 kilogramm amurral frissült, a vasvári tavakba 550 kilogramm háromnyaras pontyot és 50 kilogramm amurt eresztettek. – Az extrém módon növekvő halasítási költségek és egyéb gazdasági nehézségek ellenére a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége a kezelésében lévő vizek horgászhallal történő ellátását tűzte ki célul az ősz során is. – A haltelepítés után általános horgászati tilalmat sem rendeltünk el, hogy mindenki minél előbb hódolhasson szenvedélyének – hangsúlyozta Puskás Norbert.

Hozzátette: az idén az utolsó telepítéssel együtt mintegy 59 094 kilogramm pontyot telepítettek a vasi vizekbe, ebből 9900 kilogramm extra – 6–8 kg közötti – méretű volt. Mindezek mellett ezer kilogramm pikkelyes balatoni sudárpontyot telepítettek a Rába folyó ikervári műcsatornájába. A halakat a szövetség képviselőinek jelenlétében a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. irmapusztai telephelyén válogatták ki. – A balatoni sudárponty önálló tájfajta, melynek fajtatulajdonosa és fenntartója a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. A több részletben érkező telepített halmen - nyiséget szövetségünk munkatársai kísérték a telephelyről a vízpartig, a zalaszentgróti telepítésen részt vett a megyei halgazdálkodási hatóság szakügyintézője is, aki a hatóság részéről ellenőrizte a haltételek előírások szerinti kihelyezését – magyarázta Puskás Norbert.

A halasítások jelentős szövetségi önerő mellett részben helyi egyesületek (Spartacus HE, Körmendi Munkás HE, Ikervári HE, Vasvári HE) támogatásával és a Mohosz ÁPFE-IV/4/2022. – Standard és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése elnevezésű – pályázata támogatásával valósultak meg. A szövetség minden horgászt figyelmeztet, hogy az országos halhiány és az emelkedő árak miatt különösen nagy figyelmet fordítson a halak méretbeli és napi mennyiségi korlátozásainak betartására. A halászati őrök kiemelten ellenőrzik a megtartott és fogási naplóba bejegyzett halak egyedsúlyát is.