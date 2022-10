A parlagfűről sokaknak a minden évben visszatérő, kellemetlen allergia jut eszébe először. A magyar Agrárminisztérium szerint a lakosság több mint 20%-át érinti a parlagfű-allergia, a Bécsi Orvostudományi Egyetem pedig 110-115 ezer főre teszi az allergiások számát, ez utóbbi azonban 20-25 év alatt megduplázódhat, ismertette az adatokat Vér András, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér karának tudományos főmunkatársa - írja a magyarok.orf.at.

A növény terjedése ugyanakkor a mezőgazdaságban is komoly károkat, terméskiesést tud okozni. Épp ezért fontos a fertőzött területek felmérése és az összehangolt, együttes fellépés.

A parlagfű-mentesítésben érintett osztrák-magyar szervezetek és intézmények korábban már dolgoztak együtt. A mostani, Sustainable Ambrosia Management (fenntartható parlagfűkezelés) című program során egy újabb tudományos kutatás zajlott, feltárandó Burgenland és Győr-Moson Sopron megye fertőzöttségét. Ennek gyümölcse egy központi adatbázis lett, amely alapján személyre, célcsoportra szabott orvosi, mezőgazdasági ajánlásokat dolgoztak ki az osztrák és magyar partnerek.

A gazdálkodók és földtulajdonosok egyéni felelőssége is a parlagfű elleni védekezés

A felmérés mellett a program másik tartópillére az információ sokszorozása, továbbadása volt. A határtérségben egyetemistákat, szaktanácsadókat és más, az érintettek körében mozgó szakembereket készítettek fel arra, hogy használható tudást adhassanak át a parlagfű káros hatásairól és az egyéni, közösségi védekezés módjairól. A fő cél az, hogy a társadalom legszélesebb rétegét érjék el az információk.

Számos tájékoztató kiadvány és kisfilm készült az együttműködés keretében

A határon átnyúló program egyben közös tanulást is jelentett a partnerek számára. A határ két oldalán működő szervezetek megismerték egymás gondolkodását, módszereit a parlagfű-mentesítéssel és a lakossági tájékoztatással kapcsolatban. Ennek eredményeként a közös kampányok és képzési tantervek mellett kutatási együttműködések is köttettek – ezek már túlnyúlnak a mostani program keretein is.

A projekt záróeseményét szeptember 27-én tartották Hegykőn. Az együttműködés alapját jelentő Interreg-program ugyan december végén lezárul, a partnerek elkötelezettek a folytatás mellett. A közös szándék az, hogy egyre fiatalabb korban megkezdődjön az érzékenyítés a parlagfű okozta problémák iránt. Egy következő projekt tehát arra keresné a választ, hogyan lehetne az osztrák nép- és a magyar általános iskolákba is bevinni a témát.

A Sustainable Ambrosia Management projekt Burgenland tartomány vezetésével valósult meg. A projekt partnere magyar oldalról a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal és a Széchenyi István Egyetem, osztrák oldalról a Verein der Burgenländischen Naturschutzorgane ernyőszervezet valamint a Qualifizierungsagentur Oststeiermark GmbH volt.

A projekt teljes költségvetése 447.282,80 euró. Ebből az Európai Regionális Fejlesztési Alap 380.190,38 eurós támogatást nyújtott, a fennmaradó összeg az osztrák és magyar kormány támogatása.