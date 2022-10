A Magyar falu programban sikeresen pályázott a település, Buti Mónika polgármester elmondta: kormányzati segítséggel kettő új urnafal épült a temetőben, ezek a korábbitól annyiban térnek el, hogy minden urnasír előtt biztosított a virág, illetve a mécses elhelyezésének lehetősége. Mindemellett a kiskapu és a ravatalozó közötti bejárati útszakaszt is letérkövezték.

- Az ember végső nyughelye a temető, az a hely, ahol fájó szívvel, s lélekkel szeretteinket, embertársainkat búcsúztatjuk, utolsó útjára kísérjük, s ahol mi is nyugszunk majd egykoron. Mindez elkerülhetetlen, megváltoztathatatlan, ugyanakkor elengedhetetlen, hogy méltó körülmények között nyugodhassunk, vehessünk végső búcsút – fogalmazott. A település legkisebb lakóinak örömére igazi játszóparkja is van már Vönöcknek: dupla csúszdás mászóvár, kültéri pingpongasztal, libikóka-fészekhinta mellett pihenőasztalok és pihenőszékek is helyet kaptak a játszótéren.

- Már korábban is komoly források érkeztek az önkormányzathoz, illetve a katolikus és az evangélikus közösségekhez. Mindezek révén látványos fejlesztések valósultak meg Vönöckön – hangsúlyozta Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője, aki személyesen járta be a beruházások helyszíneit. Örömét fejezte ki, hogy a kibővült játszótéren kapcsolódhatnak ki a gyerekek és a temetőt is sikerült bővíteni – mindezt a Magyar falu programban.