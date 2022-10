Különösen nagy a nyüzsgés ilyenkor ősszel a burgenlandi dombokon elterülő szőlődűlőkben is. A gazdák, hacsak nem jégbort szeretnének készíteni, jobban szeretnék, ha a szőlő mihamarabb a pincében lenne. Ausztria legfiatalabb bortermő vidékén, Burgenlandban, mintegy 20 ezer hektárnyi területen művelnek szőlőt. Ennek döntő többsége kékfrankos, merlot, zweigelt, a viszonylag naposabb lankákon, a Fertő tó térségében azonban már nagyobb területet tesznek ki a fehér fajták. A dél-burgenlandi eredetvédett vidéken, a németlövői (Deutsch Schützen) dombság tetején, a Krutzler-család tulajdonában lévő Krutzler Weingut vezetője, Reinhold Krutzler fogad bennünket. – Az eddig látottak alapján a szőlő mennyisége kicsit alatta marad az átlagnak – jegyzi meg elöljáróban Reinhold Krutzler.

– A minőséggel azonban nem lesz gond. Igaz, nálunk is aszályos volt a nyár, de szerencsénkre pont jókor esett az eső. A szemek a csapadéknak köszönhetően szépen kiteltek. A nyár végén pedig sütött a nap, azaz a cukorfok is jónak ígérkezik. Az általunk készített bor nyolcvan százalékát a német és svájci piacokra exportáljuk. A fennmaradó részt pedig helyben értékesítjük. Ahogy beszélgetünk, megjelenik a dűlőből étkező szőlőszállítmány. A traktor vezetője Tóth Krisztián, a borászat állandó magyar munkatársa, aki nem mellesleg segít a tolmácsolásban is. Reinhold Krutzler mutatja be a feldolgozás lépéseit. – A beérkezett szőlőt a darálás után az ötszáz literes nyílt tölgyfakádban erjesztjük – mondja. – A préselést követően a bort acéltartályba fejtjük át. Itt két évig érig érik a bor. Csak ezt követően palackozzuk.

Tóth Krisztián a borászat állandó magyar munkatársa

Forrás: Horváth László

Fontos számunkra a fenntartható szőlőművelés: kézi szüret, alacsony hozam, a pincében minimális technológiai beavatkozás jellemzi a szemléletünket. A hangsúly természetesen a kékfrankoson van, de merlot, zweigelt, olaszrizling is palackba kerül a pincészetünknél. Az éppen beérkezett szőlő munkát ad a gazdának, addig is van időnk a kapott katalógus áttekintésére és a kifüggesztett díjak böngészésére. Innen tudjuk, hogy a dél-burgenlandi Weingut Krutzler közel hatvanéves múltra tekint vissza: 1966-ban kezdett a család minőségi borkészítéssel foglalkozni. Hermann Krutzler a 70-es évek végén palackozta az első kivételes minőségű, egyedi stílusú és karakterű borait, majd fiaival, Reinholddal és Erich-kel a kilencvenes évek elején együtt hozták létre a régió egyik ikonborát, a Perwolffot. Jelenleg 12 hektárt művelnek, a család több generációja együtt dolgozik a borászatban.

– Ez a terület éppen elég arra, hogy eltartsa a családot, ugyanakkor kellő mennyiségű és minőségű bort készítsünk – folytatja Reinhold Krutzler. – Ám még éppen az alatt vagyunk, hogy nagyüzemiek lennénk. A legfontosabb a minőség! A Weingut Krutzler Ausztria-szerte olyan neves és elismert borászatnak számít, mint Magyarországon a Bock, vagy a Gere-borászat. Mindezt a vendégfogadó falán lévő elismerések bizonyítják. Csak egy példa: a 2019-ben termett, de a kétéves érési időszaknak köszönhetően 2021-ben palackozott merlot az A` la Carte ausztriai magazin tesztelésén 100 pontot ért el – ez a felső határ. Közben búcsút intünk a pincészetnek, utunkat a németlövői dombok felé vesszük. Reinhold Krutzlerék szőlőiben összeszokott magyar csapat szüretel. Szükség is van a tapasztalatukra, hiszen a minőségi bor készítése már dűlőkben megkezdődik. A vödrökbe csak a szép, érett és egészséges szemek kerülhetnek. Hogy aztán két év múlva megkóstolhassuk a fáradságos munka eredményét…