- A Szombathelyi Szépítő Egyesület számára mindig is fontos volt az örökség védelme, az értékmentő munka – mondta Bődi Lívia, az egyesület elnöke. – A Szent Márton-temetőben számos olyan személyiség sírhelye található, akik egykoron sokat tettek a városért. Az egyesületi sírmentő munka 2014-ben indult. Az eltelt években tizenhét sírt – ebből ötöt idén – tettünk rendbe. A jövőben pedig további síremlékeket szeretnénk felújítani. A kivitelezést Petkovics Attila végezte el. Mindezek mellett az érintettek életútját, tevékenységét is szeretnénk bemutatni. Ebben vállal jelentős részt Orbán Róbert helytörténész, aki kutatásainak eredményeit tematikus sétáinkon rendszeresen ismerteti. Feltett szándékunk továbbá, hogy ezt a tudásanyagot a közeljövőben az egyesületünk internetes oldalán is elérhetővé tegyük.

A Szent Márton-temető felmérését legutóbb 1988 és 1993 között végezték el. 2021-ben a szépítő egyesület vállalta, hogy ezeket az adatokat frissíti, feldolgozza és digitalizálja - eddig a temető felét mérték fel újra.

A szépítő egyesület a felújított sírokat gondozza is. Ennek jegyében október 28-án, pénteken délután fél öttől Orbán Róbert helytörténész vezetésével nyolc nyughelyet keresnek fel, mécsest is gyújtanak. Az egyesület tagsága halottak napja alkalmából virággal is készül.