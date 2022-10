A Vasi Skanzen a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum leglátogatottabb tagintézménye. Állandó kiállítása eddig nem volt, tárlatát maguk a műemléki épületek, illetve a bennük kialakított installációk jelentik. A Magyar Géniusz Program támogatásával megvalósuló fejlesztés célja a Szima-malom felújítása és ott egy olyan állandó kiállítás létrehozása, amely a hely alapító géniuszát, Bárdosi Jánost méltóképpen bemutatja.

Csapláros Andrea múzeumigazgató elmondta: a Magyar Géniusz program egyik része az a nagy volumenű vándorkiállítás, amely a tervek szerint Szombathelyen is látogatható lesz - és amelyet Kövér László házelnök nyit meg Győrben, október 29-én. A kezdeményezés részeként a vidéki múzeumok állandó- és időszaki kiállítás megvalósítására, illetve tudományos kutatásra pályázhattak. Így nyert a Savaria Múzeum 15 millió forintot a TeTT című kiállítássorozat megvalósítására, illetve 80 millió forintot a malom modernizálására.

Fotós: © Cseh Gábor

– Folytatnunk kell az elődök munkáját. Az elmúlt időszakban több pályázatnak köszönhetően felpezsdült az élet a Vasi Skanzenban: házak újultak meg, újabb mesterségek váltak bemutathatóvá. A tervek szerint november közepére befejeződnek a munkálatok a malomépületnél is, két hete jelentettünk hatvan százalékos készültséget – tette hozzá Csapláros Andrea. Az állandó tárlatot a tavaszi újranyitásra rendezik be A tudomány malma címmel, de a tervek már megvannak: a földszinten a Rába menti halászat emlékei kapnak helyet Bárdosi gyűjtéseire hagyatkozva, az első emeleten Bárdosi János munkájának sokszínűségét mutatják be, érintve a népi építészet, népszokásokok, népi gyógyászat, népköltészet témakörét. A második emeleten pedig a Vasi Skanzen létrejöttének történetét, benne pedig Bárdosi János szerepét idézik fel.