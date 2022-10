Mintegy 15 millió forintnyi uniós támogatást nyert Celldömölk önkormányzata a CLLD programban, amelynek célja a kulturális és közösségi terek megújítása és a helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva. Fehér László polgármester elmondta: saját forrásból további 4,5 millió forinttal járultak hozzá a beruházás megvalósításához, a munkálatokat pedig a Városgondnokság dolgozói végezték.

A kegytemplom közelében található parkosított terület közepén található a kiscelli születésű botanikus, dr. Gáyer Gyula emlékoszlopa. A fejlesztés révén a terület keleti és a nyugati szélén a szűk aszfaltozott járda megszűnt, a forgalmat az utak mellől beljebb terelték. Az új gyalogos sávokhoz illeszkedően – azok bővítéseként –két kerékpáros pihenőhelyet alakítottak ki. Ezek hat-hat kerékpártámaszból, két-két támlás padból és egy-egy, a kutyatulajdonosok számára is hasznos szelektív hulladékgyűjtőből állnak. A kavicsos sétány mellé további két padot telepítettek. A növényzet nagyobb részben megmaradt, de újra füvesítettek, és több helyen új egynyári virágágyásokat alakítottak ki.

Fotós: Szendi Péter

A pályázatból helyreállították a 2005-ben megrongált és azóta lezárt Zsolnay-díszkutat, a munkálatokat a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. és Galovich József keramikus végezték. Megújult továbbá a főtéri ábécé melletti, 1938-ban épített Szent István-kút.

A hivatalos átadót szombaton tartották. Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett: különböző támogatásokból Celldömölk több fontos pontja megújult, bizonyítja ezt többek között a kolostor, a vasútállomás, a járási hivatal, a gimnázium, a főút fejlesztése. Most egy kicsi, de mégis fontos, a város szívében lévő park kapott új ruhát. – A helyiekkel együtt közös célunk Celldömölk építése, ennek alapja azonban a béke, valamint az elhibázott brüsszeli szankciós politika megváltoztatása, amely inflációt és áremelkedést okozott. Emiatt is fontos, hogy a celliek is részt vegyenek a Nemzeti Konzultációban – fogalmazott a képviselő.