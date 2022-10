Laczó András, a Rábagyarmat Községi Sportkör elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében kiemelte, hogy tizenöt év után újra megújulhatott a sportöltöző belső része, ehhez a Magyar Falu Program nyújtott hatmillió forintos támogatást. - Sok-sok munkaóra van ebben a beruházásban, vállalkozók és társadalmi összefogás segítségével valósult meg a kivitelezés, amit ezúton is köszönök mindenkinek - mondta az elnök.

V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy bármerre jár a megyében, azt tapasztalja, hogy a futballpályának mindenütt kitüntetett helye van a településeken, ez is jelzi a létesítmények fontosságát. A képviselő ezután személyes futballélményeit idézte: az első rúgást annak idején az oszkói futballpályán tettem meg, de most Rábagyarmaton vagyok meghívott vendég, így ezúttal mindkét csapatnak szurkolok - mondta, majd így folytatta: - Remélem, hogy ez a beruházás nem csak a sportéletet, hanem a helyi identitást, a faluhoz való tartozást is erősíti, hiszen a csapat Rábagyarmat színeiben megy ki a pályára, és a település képviseli.

Fotós: © Szendi Péter

Az átadó zárásaként az oszkói csapat egy futball-labdát adott át a rábagyarmati sportkör elnökének, Laczó Andrásnak, majd kezdetét vette a Rábagyarmat KSK - Oszkó-Győrvár TSE mérkőzés, amelynek kezdőrúgását V. Németh Zsolt végezte el.

Az ünnepségen és a mérkőzésen jelen volt Kevy Albert kabinetfőnök, és Tausz István, Vas Megyei Közgyűlés tagja is.