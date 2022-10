A Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. vasvári telephelye a város szívében található, jelenleg ötvenhatan dolgoznak itt. A megváltozott munkaképességű személyek könnyű fizikai munkát végeznek, főként papírból készítenek irodaszereket, emellett csomagolnak is. A dolgozók egy része vasvári, mások a környező településekről járnak be. Jelenleg üres a telephely, a munkavállalók szabadságon vannak.

Az elmúlt napokban téma volt városban a telephely jövője, erről Tóth Balázs polgármestert kérdeztük.

- A Főkefe vasvári telephelyének megőrzése érdekében intenzív egyeztetések zajlottak, és már megszületett a szóbeli megállapodás arra vonatkozóan, amellyel biztosítani tudjuk a további működést. A munkavégzésnek helyet adó épület a Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa tulajdona, a kft. bérli az ingatlant. Összefüggésben az energiaárak jelentős növekedésével néhány napja merült fel az, hogy a munkavállalóknak esetleg máshova kellene munkába járniuk ezentúl, de ez az ő esetükben kivitelezhetetlen. Ezért az önkormányzat tárgyalásokat kezdeményezett. Úgy tűnik, megoldódik a probléma, szóbeli megegyezés már van, ennek értelmében november elsejétől az önkormányzat lép be a két fél közé, és adja tovább bérlésre a Főkefének az ingatlant. Onnantól a munka ugyanúgy folytatódhat, mint korábban - mondta a polgármester, aki azt is kiemelte, hogy a majdnem hatvan, nehéz sorsú munkavállalónak mentálisan és anyagi szempontból is rendkívül fontos, hogy megmaradjon a munkahelye.

Tóth Balázs, Vasvár polgármestere

Forrás: Szendi Péter

V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője így fogalmazott, hogy az ügy kapcsán.

- Ez a történet is rámutat arra, hogy a szomszédunkban zajló háború és az arra adott elhibázott szankciók mit jelentenek. Egekbe emelkedtek az energiaárak, a magánszemélyek, az önkormányzatok, a cégek próbálnak megoldást találni. Ezt teszi a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. is, azonban mi nem engedhetjük meg, hogy ezeknek az embereknek a munkalehetősége elvesszen a térségünkben. Szóba került, hogy a munkavállalóknak máshova kellene járniuk, de a közlekedés nem biztosított, így ez abszolút nem járható út - mondta az országgyűlési képviselő, aki azt is hangsúlyozta, hogy a vasvári önkormányzat szinte erőn felül vállalja a kockázatot és a terheket, de ebben a helyzetben ezt meg kell tenni.