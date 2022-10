Az ivánciak 1970-ben nem járultak hozzá, hogy azt a keresztet, ami az Őriszentpéterre vezető út mellett áll, a Vasi Múzeumfaluba elvigyék. Azt állítólag egy pásztorfiú emlékére állíttatta édesanyja, a fiút a szájhagyomány szerint az apja ütötte agyon. - Azt mindig lehet tudni, hogy a legendának van valami valós magja, de az általában később a szájhagyomány útján kiszíneződik - fejti ki Feiszt György, akitől megtudjuk, mi igaz az ivánci kereszt legendájából. Nem csak erről, Dugovics Titusz történetéről is mesél a nyugalmazott főlevéltáros.

Forrás: Szendi Péter

- Mindaz, amit Iváncról megírtak, ma már jobban tanulmányozható a kiadott anyagokban, mint az eredeti forrásokban. Tudniillik 1956-ban a budapesti forradalmi események során egy tüzérségi találat érte az Országos Levéltárat és a tűzben a többi között a Sigray-levelezés is elpusztult - ezt is elmondja Feiszt György, aki szerint sokszor a történelem fintorán múlik, hogy egy településről többet vagy kevesebbet tudunk. Az egykori Sigray-kastély évtizedek óta szociális otthonként működik, a több mint 200 éves tulipánfa pedig igazi éke az itteni angolkertnek - erről is szót váltunk.