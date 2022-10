- Nem sztrájkolunk és nem engedetlenkedünk - mondta beszédében az esemény szónoka, Szijártó-Szemes Ildikó. Úgy folytatta: - Amíg egy vasutas sztrájk idején megáll a vasúti közlekedés, addig a pedagógussztrájk idején a pedagógus megtartja a végzős évfolyam összes tanóráját, a többi évfolyamon az órák ötven százalékát, a fennmaradó időben pedig 7-től 16 óráig felügyeletet biztosít és naponta kétszer fél órát levegőzteti a diákokat. Tehát nem generál egy megoldandó helyzetet, amire az egész társadalom felfigyelhetne, hanem azzal sztrájkolhat, hogy a megtartott órákért nem veszi fel a fizetését. Nem irreális ez? - fogalmazott.

Szijártó-Szemes Ildikó emlékeztetett arra is: tavasz óta több polgári engedetlenségi akciót tartottak, múlt héten öt tanárt mentettek fel a munkavégzés alól, a héten pedig 21 pedagógus kapott "utolsó" figyelmeztetést. Velük is szolidaritást vállaltak a megmozdulással, amit a Kanizsai Dorottya Gimnázium és a Zrínyi Ilona Általános Iskola pedagógusai közösen szerveztek. Az élőláncban a toronyi általános iskola tanárai is ott álltak.

Forrás: VN

A szónok a közoktatásban zajló folyamatokat is bírálta, így példaként a szabad tankönyvválasztás megszűntetését, a szerinte jó minőségű tankönyvek kivezetését, helyette "silány, ám de állami tankönyvek" bevezetését sorolta. Utalt arra is, hogy a pedagógusok bérét még mindig a 2014-es minimálbérhez igazítják.

A demonstrálók előbb a Kanizsai Dorottya Gimnáziumnál, majd a Zrínyi-iskolánál alkottak élőláncot, közben pedig a Pál utcai fiúk betétdalát is elénekelték.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter augusztus végén Tihanyban a Tranzit közéleti évadnyitón beszélt arról: a kormány vállalja, hogy 2027-ig a pedagógus-átlagbérek elérik a diplomás átlagbérek 80 százalékát. Ez visszafogottabb előrejelzések szerint is egymillió forintos diplomás átlagbér esetén 800 ezer forintot jelent majd - mondta akkor a miniszter.