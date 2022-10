Idén szeptemberben, az autómentes napon tűntek fel a város utcáin a telefonos applikáció segítségével bárki által bérelhető elektromos rollerek. Az előzetes tervek szerint 72 gyűjtőponton 300 e-roller került a megyeszékhelyre. Az első öt napban több mint 6000 kilométert futottak Szombathelyen a kölcsönözhető e-rollerek, és ezzel több mint egy tonnával kevesebb szén-dioxid került a levegőbe - tudtuk meg a legutóbbi városházi sajtótájékoztatón Putz Attila bizottsági elnöktől. Ahogy arról korábban írtunk, az új, fiatalok körében népszerű közlekedési eszköz sok változást hoz a város életébe. Erről kérdeztük meg szokásunkhoz híven olvasóinkat is egy online szavazás formájában.

A válaszadók 33 százaléka - vagyis minden harmadik - a rollerek bevezetésének komoly hátrányára hívta fel a figyelmet válaszával. Szerintük eddig is káosz volt a szombathelyi közlekedés, a bárki által bankkártyás fizetéssel bérelhető rollerek pedig rengeteg olyan embert vonnak be a közlekedésbe, akik esetleg még nincsenek tisztában a KRESZ szabályaival, ez pedig igencsak megnöveli a balesetek kockázatát. A szavazásban részt vevők 23 százaléka a rollerek környezetre produkált hatására tért ki. Szerintük nem rossz ötlet az e-rollerek bevezetése, ugyanis csökkenti az autós forgalmat, ezzel a károsanyag-kibocsátást is. A kérdéseinkre véleményt nyilvánítók 16-16 százaléka két egymással összefüggő válaszra szavazott. Míg az egyik azt nehezményezi, hogy a rollerek használói felelőtlenül ott parkolják le a járműveket, ahol csak szeretnék, ezért azok sokszor balesetveszélyesen a járdán vagy a bicikliúton állnak. A másik válaszlehetőségre kattintók pedig úgy gondolják, hogy aki bevezette a városba a rollereket, ellenőrizhetné is, hogy azok használata mindenki számára biztonságos legyen, továbbá azt is, hogy a szanaszét hagyott eszközök a városképet ne tegyék tönkre. Olvasóink 12 százaléka vallotta azt, hogy meg van elégedve az új közlekedési lehetőséggel, annak gyorsasága miatt.