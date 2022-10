Egyes helyeken már most kiosztják a plébániai karitászcsoportok, másutt egyéb élelmiszeradományokkal csomagba téve kapják meg a családok. Tuczainé Régvári Marietta karitászigazgató elmondta: A négy tonna lisztet a Magyarok kenyere −15 millió búzaszem programból kapták, melynek során annak szervezői az egész Kárpát-medencéből gyűjtötték a jótékonysági felajánlásokat. Ezt a mennyiséget nyolc éve minden évben megkapják, a Szombathelyi Egyházmegyéhez tartozó plébániai karitászcsoportok merik szét a lisztet a zsákokból kisebb adagokba, aszerint, hogy sokgyermekes vagy kisebb család kapja vagy egyedülálló. A Hollán Ernő utcai központból a lisztet már úgy vitték el, hogy akár be is adták hazafelé az érintetteknek.