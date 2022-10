Huszárné Vincze Krisztina október 1-jétől hivatalosan is nyugdíjas. Egyelőre szoknia kell a helyzetet, hiszen az elmúlt négy évtized mozgalmas volt. Eddig az iskoláról, a gyerekek tanításáról, neveléséről szólt az élete.

– Döbörhegyi származású vagyok, ott jártam ki az alsó tagozatot, majd a közeli Szarvaskenden a felsőt. Ezután Szombathelyre kerültem a Nagy Lajos Gimnáziumba. Ezeket azért mesélem el, mert általános iskolásként az orosztanárom, Takács Ilona volt rám nagy hatással, nagyon szerettem őt és az oroszt is. A gimnáziumban pedig a magyar volt a kedvencem, amit Csuti Sándorné tanított, így lett belőlem magyar–orosz szakos tanár. A Szombathelyi Tanárképző Főiskolán végeztem 1982 júniusában, és augusztus 16-án már elkezdtem dolgozni a Kölcsey Utcai Általános Iskolában Körmenden – kezd bele a pedagógus, aki nyugdíjba már a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolából ment, merthogy tavaly ősztől már egyházi fenntartásban van az intézmény.

A tanárnő csak viszonylag rövid ideig – talán három évig – tanított oroszt, utána gyesre ment, és mire viszszatért, már megszűnt az oroszoktatás (mert közben megtörtént a rendszerváltás). Hosszú ideig napközizett, később az iskolai könyvtár vezetését is rábízták, aztán a 2000-es évek elejétől már a magyartanításban is nagy szerepet vállalt. Versenyekre, iskolai és városi rendezvényekre készítette fel tanítványait, sikerrel. A diákönkormányzatot 17 évig vezette, mellette a Kölcsey Diákszervezetet is irányította. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős volt sokáig, ő tartotta a kapcsolatot a családsegítővel és a gyermekjóléti szolgálattal.

– Mindig szerettem, ha zajlik az élet, nekem az iskola a második otthonom volt. Farkas János igazgatósága idején kezdtem a pályát, majd hosszú ideig Mészáros Árpád volt a főnököm, végül Kiskós Kitti vezetése alatt mentem nyugdíjba. Ez a negyven év így volt kerek egész, egy intézmény falain belül, nagyszerű kollégákkal – mondja a tanárnő, majd zárásként hozzáteszi:

– A húgom Döbörhegyen él, ott van a szülői házunk is, oda mostantól még gyakrabban ellátogatunk a férjemmel, mivel nagyon kötődöm a szülőfalumhoz most is. Két lányom van, 33 éves a fiatalabb, 36 éves az idősebb, ők sokszor hazajárnak. Erős Klára, a körmendi karitászcsoport vezetője hívott segítőnek, örömmel vállaltam a feladatot, mert egész életemben fontosnak tartottam, hogy segítsek, hogy valamit adjak magamból másoknak.