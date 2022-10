A kötet lényegében összefoglalja a sportriporter életét, négy fejezetben. A bemutatón az egyes fejezetek kapcsán Novotny sok érdekes történetet osztott meg a jelenlévőkkel.

A kezdetek

Hogyan is került a szakma egyik legnagyobbja a sportriporteri pályára, teszi fel a kérdést a kötet, amelyre Zoltán válaszolt is a bemutatón. Elmondta: a sport már a családi gyökereknél jelen volt az életében. Már gyerekkorában is újságot írt és szerkesztett, amit még képekkel is illusztrált. Érdekesség, hogy már ebben az újságban is sporttal kezdődtek a hírek, minden más csak egy kis részt kapott a lap utolsó pár oldalán. A sport több vonatkozásban is jelen volt az életében, hiszen édesanyja abban a gyárban is dolgozott, ahol a Helsinki-, Melbourne- olimpiára utazóknak készítették a cipőket. Elmondta, volt olyan sportoló, mint például Gerevich Aladár – hétszeres olimpiai aranyérmes vívó – aki a cipője készítésénél végig jelen volt, és irányította a folyamatot.

A riporter születésének időpontja is említésre méltó, hiszen 1940. május 19-én született, és ugyanazon napon volt egy Magyarország–Románia válogatott focimeccs, amelyet a magyarok nyertek 2:0-ra. Így az a nap Novotny édesapjának – aki nagy focirajongó volt – kettős ünnep volt.