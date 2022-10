A hazai gázfogyasztás 70 százaléka volt import

Évente 80 ezer lakást kapcsoltak be a gázellátásba. Míg nyáron alig 20 millió köbméter gáz fogyott naponta, télen 50 milliónál is több. A csúcsfogyasztásra egyszerre többféle módon is készültek. Egyrészt a gáztermelésben voltak kimondottan csúcsüzemek, amelyek a hidegebb napokban 40-50 százalékkal is növelhették termelésüket. Másrészt a földalatti tárolókban októberig 1,2 milliárd köbméter gázt gyűjtöttek össze. Innen naponta 12-13 millió köbméter volt felhasználható. A tárolók kapacitása a 7 milliárd köbméter évi gáztermelésnek jelentős részét adta: 17 százalék. Továbbá hosszú lejáratú államközi egyezmények biztosították az importot. Ez a hazai mennyiségnek a 70 százaléka volt.

Minden előkészítés ellenére számítottak a vezetékekben műszaki problémákra, a fogyasztói oldalról is be tudtak avatkozni a rendszerbe. Azaz a szénhidrogénes erőművek bármikor átállíthatók voltak gázról olajra, és így a lakosság nem érezte meg a kiesést.

Visszaesett a tüzelőolaj-fogyasztás

Az energiagazdálkodás racionalizálására szolgáló intézkedések nyomán a magyar gazdaság olajfogyasztása a nyolcvanas évek első felében csaknem 2 millió tonnával csökkent. Ezen belül a lakossági tüzelőolaj-fogyasztás 1 millió tonnáról visszaesett a felére. Akik mégis megmaradtak ennél az energia hordozónál, azok is nyugodtak lehettek, mert mind a hazai termelés, mind az import tervszerűen alakult.

Több áramot fogyasztottunk, a 4. paksi blokk volt a megmentő

A villamosenergia-felhasználás viszont jelentősen túlhaladta az év első felében a tervezett mennyiséget. Ám a Paksi Atomerőmű negyedik blokkjának határidő előtti belépése nagy biztonságot adott, hiszen így az igények egynegyedét már az atomerőmű elégítette ki. A felét a hagyományos erőművek, és a fennmaradó részt importálták.

Létezett egy úgynevezett riasztási rendszer

A hazai energiaigénynek a fele származott importból, azaz a műszaki hibák Damokleszi kardja mindig ott lebegett a fogyasztók feje felett. Ám a minisztérium rendelkezett egy úgynevezett riasztási rendszerrel. Ebben konkrétan fel voltak sorolva, hogy milyen veszélyhelyzetben, kiket kellett értesíteni, illetve hol kellett csökkenteni vagy leállítani a szolgáltatást. Azaz egy üvegolvasztó kemence előnyt élvezett egy csarnok fűtésével szemben, mert míg az egyikben milliós károk keletkezhettek, a másikban legfeljebb fáztak.

Miközben a források biztosítása a téli felkészülésnek csak az egyik oldala volt, a másik oldala a termelők és a lakosság takarékos energiagazdálkodása. Az energiafogyasztás több mint az egyharmadát tette ki a lakosság fogyasztása.