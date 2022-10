Ezt jó, ha tudod! Forgalmas szombathelyi benzinkúton változik a tankolás novembertől

Több töltőállomásának működésében is változás áll be november 2-ától - közölte közösségi oldalán a Shell. Szombathely egyik nagy forgalmú benzinkutja is érintett az ügyben, november elejétől csak a cég szerződött, vállalati partnerei - akik rendelkeznek euroShell üzemanyagkártyával - használhatják majd a Kiskar utca 8. alatt található töltőállomást.