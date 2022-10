Fontos mérföldkőhöz ért a városi úthálózat felújítása Körmenden. Befejeződött ugyanis annak a három utcának a rekonstrukciója, amihez egy belügyminisztériumi pályázat adott támogatást és a helyi önkormányzat nyújtott önerőt. Összesen mintegy 85,5 millió forintnyi forrás állt a város rendelkezésére.

A Teleki utca, a Honvéd utca, valamint a Nap utca felújítása fejeződött be - tudtuk meg a helyszíni bejáráson Bebes István, polgármestertől. Mindhárom utca új burkolatot kapott és az útszéli padka kialakítása is megtörtént. - Igyekszünk minden évben felújítási forrásokat biztosítani az úthálózat rekonstrukcióra- hangsúlyozta a városvezető, aki arra is rámutatott: jelen pillanatban is dolgoznak a gépek, zajlik a munka a Somogyi utcában, ahol járda felújítást végeznek és bent van egy újabb BM-es pályázat is, amiből az Akác és a Béke utca lehet majd rendezettebb.