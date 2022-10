– Az országban is ritka, hogy egy sok száz éves hagyomány a mai napig szinte alig változó formában fennmaradjon és tovább éljen. Sárvár mezőváros évszázadok óta rendelkezett a vásártartás lehetőségével. Ugyanitt már a középkorban is sült a kolbász, a bódékban bort mértek, meg édes csemege is jutott az arra érdemeseknek. Az embereknek nagy szüksége van arra, hogy ezt a lazább és kötetlenebb rendezvényt újra megéljék. Jó egy kicsit kikapcsolódni, elfeledni a mindennapi gondokat. Ha mást nem, sétálgatni, találkozni az ismerősökkel-barátokkal, és ha szükséges, akkor természetesen vásárolni is. Változik az igény és a kínálat is. Egyik évről a másikra talán észre sem vesszük, de tíz-húsz éves időszakot nézve érzékelhetők az átalakulások. Emellett az egykori és a mostani szervezők is mindig újítottak, újítanak valamit – emlékezett egykori szervezőként a vásárra Kondora István, Sárvár polgármestere.