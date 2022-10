A közös séta a Rákóczi utca 112. szám alól indult. A főszervezőnek, Lengyel Evelinnek mindenkihez volt egy jó szava, saját kezűleg tűzte fel a rák elleni küzdelmet és a reményt szimbolizáló rózsaszín szalagot minden érkezőnek.

- Édesanyukám beteg lett, és négy évvel ezelőtt sajnos, elvesztettem. Már tavaly szerettem volna ezt a programot elindítani, de még nem álltam rá készen, lelkileg, nem voltam annyira erős. Belencsák István alpolgármester segített a szervezésben, de nagyon sok támogatást kaptam a körmendiektől is, szinte mindenki hozzátett valamit, ezt ezúton is köszönöm. Itt vannak a nagyszüleim, a barátaim, az ismerőseim, és olyanok is, akiket nem ismerek - mondta Evelin, akinek édesanyja fiatalon, 44 évesen rákban hunyt el.

A séta után a Szabadság téren kulturális műsorral folytatódott a program, majd tombolasorsolás következett, merthogy figyelemfelhívó rendezvényre rengeteg felajánlás érkezett vállalkozóktól, civil szervezetektől, magánszemélyektől. Ennek bevételét jótékony célra fordítják, a tízéves Hendawy Angel, Angyalka gyógykezelésére és járássegítő terápiájára ajánlják fel.