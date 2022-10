- A vasiak mellett Zala, valamint Győr-Moson-Soron megyéből is érkeztek művészeti csoportok – tudjuk meg Csollányné Horváth Krisztina koreográfus-szerveztőtől. – Szombaton délelőtt és délután huszonnégy csoport mutatkozott be Bükön. A produkciókat a szakmai zsűri is értékelte, így az arany, ezüst, bronz minősítés mellett különdíjat is kiosztanak. A legtehetségesebbek pedig lehetőséget kapnak arra, hogy tudásukat országos szintű fesztiválon is bemutathassák. Az előadott táncok változatosak, megjelentek benne a határon túli magyarság hagyományai is.

Amíg sorra váltják egymást a büki sportközpontban, addig van időnk pár mondatot váltani Sipos Ferenccel, az ÖRÖKÍTŐ Nyugat-dunántúli regionális elnökével.

- Bük immár hosszú évek óta jó házigazdája a gyermek és ifjúsági tánccsoportok seregszemléjének – mondta. – Ez egy remek alkalom arra, hogy a régió ifjú néptáncosai bemutathassák mit is tanultak az elmúlt időszakban. Nekünk, akik hosszú évek óta ebben a szakmában dolgozunk, a tánctudás átadása mellett az is feladatunk, hogy elérjük: a néptánc a fiataloknak egyfajta életformát jelentsen. Az előadott produkciókat látva úgy érzem, ez sikerült!