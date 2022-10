Takács Kristóf 2002-ben született, amikor a Körmend a harmadik szezonját zárta a csúcson, magyar bajnok lett. Egészen fiatalon kezdett kosárlabdázni, adott volt számára ez a sportág, hiszen osztálytársai közül többen jártak már edzésekre, és a szülei is javasolták, hogy csatlakozzon a Rába-parti város kultúráját és történetét is meghatározó együtteshez. Végigjárta a korosztályos csapatokat, jelenleg a körmendi és a magyar kosárlabda egyik tehetsége. 16 éves kora óta a felnőttcsapat tagja, már most kivívta a csapattársak és a szurkolók tiszteletét. Az elmúlt szezonokban a magyar korosztályos válogatottakat húzóemberként segítette.

A felkészülési időszakban heti 10-12, az idényben valamivel kevesebb edzésen keményen dolgozik azért, hogy csapata meghatározó tagja lehessen. Mint mondja, feledhetetlen volt számára, amikor még csak a lelátón szurkolhatott kupagyőztes csapatának. 2021 nyarán az utánpótlás U20-szal megnyerte Budapesten a bajnoki döntőt. Eddigi legnagyobb élménye, hogy tavaly a rivális Falco elleni bajnoki döntőben játszott. Amikor bekerült a felnőttcsapatba, a hármas számú mezt nyomták a kezébe, azóta a hármas hozzánőtt. Az edzéseken és a mérkőzéseken is folyamatosan fejlődik, kemény munkájával példát mutat az ifjú generációk számára. Van esélye, hogy a magyar kosárlabdázás egyik legjobb játékosa legyen, aki a válogatottban és nemzetközi szinten is megállná a helyét. Csupa szív játék és megalkuvást nem tűrő munka jellemzi.