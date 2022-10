Vörösből mintegy tízezer, rozéból pedig további 6-7 ezer liternyi must lakozik hordókba zárva a Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezet pincéjében a Napos-tetőn, Kőszeg egykori leghíresebb szőlőhegyén. Utóbbi már az utóerjedés fázisában van, ilyenkor nem olyan számottevő a gázfejlődés. A vörösbor azonban épp a zajos erjedés időszakában van: habzik, olyan mintha az egész forrna. Ez a folyamat általában néhány napig tart, ez idő alatt rendkívül sok gáz termelődik – avat be a részletekbe Szabó Márton, a szervezet elnöke. Hozzáteszi: aki már megtapasztalta, tudja, hogy ez nem játék. Ha telítődik széndioxiddal a helyiség, még a fiatal szervezet is pillanatok alatt megviseli – egyre nehezebbé válik a levegővétel.

A szakember hangsúlyozza: az előírás szerint nagyobb pincékben kiépített szellőzőrendszerrel védekeznek a mustgáz ellen, de házi körülmények között is fennáll a veszély. Azt tanácsolja, lehetőleg ne egyedül menjünk le a pincébe, az ajtónyitás után pedig várjunk néhány percet, hogy a helyiség szellőzhessen. Sokat segít a szobai ventilátor működtetése is, a klasszikus, gyertyás módszert azonban csak megfelelő körültekintés mellett javasolja: ha túl későn vesszük észre, hogy kialudt a láng, nem biztos, hogy marad idő elhagyni a pincét. Szabó Márton megjegyzi: a késői szüretelésű fajtákat még nem szedték el, a következő néhány hétig még biztosan fokozott a mustgázveszély.

Forrás: Cseh Gábor

Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. Éppen ezért fontos szellőztetni a pincéket, és célszerű oda szén-dioxid-érzékelőt is felszerelni – olvasható a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívásában. Mint írják, tavaly Zala megyében, Garaboncon követelt áldozatot a színtelen, szagtalan gáz. Vas megyében a felelős magatartásnak köszönhetően már évekre visszamenően nem történt ilyen baleset. Évről évre több alkalommal riasztják azonban ilyen esethez a tűzoltókat, holott a balesetek könnyen megelőzhetőek lennének.

Látványos, sokatmondó videót is közzétett oldalán a katasztrófavédelem. Az utolsó képsorokon olvasható: évente mintegy 50 mustgáz mérgezés történik Magyarországon. Aki egy szellőzés nélküli pincébe megy le, rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba kerülhet, amelynek a jellegzetes tünete a szédülés és a fáradtságérzet. Ezeket az eszméletvesztés, végül a fulladás követheti.